Lancom & FlashStart: στρατηγική συμμαχία κυβερνοασφάλειας στα Βαλκάνια

Η Lancom ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη FlashStart, καθώς ορίστηκε επίσημα ως Regional Reference Partner για την αγορά των Βαλκανίων, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην διάθεση προηγμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο DNS σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αποκλειστικό σημείο παρουσίας στην Ελλάδα, στο Balkan Gate, η πλατφόρμα εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα, χαμηλό latency και επιχειρησιακή συνέχεια στους πελάτες της. Προηγμένοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, υποστηριζόμενοι από περισσότερες από 200 κατηγορίες blacklist που ενημερώνονται διαρκώς, επιτρέπουν ιδιαίτερα λεπτομερή και παραμετροποιήσιμη εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Για την αγορά των Βαλκανίων, η συνεργασία αυτή αποτελεί στρατηγική αναβάθμιση του περιφερειακού οικοσυστήματος. Δίνει τη δυνατότητα σε ISPs, MSPs, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς να υιοθετήσουν προηγμένη υπηρεσία προστασίας σε επίπεδο DNS, χωρίς επένδυση σε hardware, να δημιουργήσουν νέες επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων και να προσφέρουν προληπτική κυβερνοασφάλεια απευθείας σε επίπεδο δικτύου.

Με την ενσωμάτωση προηγμένης ασφάλειας DNS στο ευρύτερο οικοσύστημα υποδομών data center, cloud, τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης, η Lancom ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος carrier-neutral πάροχος και στρατηγικός συνεργάτης ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.