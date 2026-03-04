Ο επικεφαλής της Nokia προειδοποιεί για αναδιοργάνωση δικτύων

Ο Justin Hotard, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nokia, υποστήριξε την ανάγκη για μια ριζικά νέα τοπολογία δικτύου προκειμένου να υποστηριχθεί η ραγδαία αύξηση της κίνησης τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας στο MWC26, το στέλεχος της εταιρείας επισήμανε ότι η παραδοσιακή υποδομή έχει σχεδιαστεί για προβλέψιμη κίνηση, η οποία πλέον μεταβάλλεται δραστικά λόγω των νέων φόρτων εργασίας. Η έννοια της κλιμάκωσης των δικτύων επιταχύνεται, καθώς η θεμελιώδης μονάδα δικτύωσης αλλάζει για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής επιτακτική ανάγκη για την παγκόσμια βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.
Η τρέχουσα κίνηση που αφορά τη φωνή, τα δεδομένα και το βίντεο χαρακτηρίζεται ως γραμμική και προβλέψιμη, σε αντίθεση με τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Hotard εξήγησε ότι η κίνηση AI είναι δυναμική, παρουσιάζει εξάρσεις και συχνά περιορίζεται από τη χωρητικότητα της ανοδικής ζεύξης. Αυτή η διαφοροποίηση απαιτεί νέες στρατηγικές σχεδιασμού, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν επαρκούν για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που παράγονται από chatbots και επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή. Η μετάβαση από τη ροή δεδομένων στην κίνηση που βασίζεται σε tokens αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση των νέων αναγκών που προκύπτουν διεθνώς.
Η μετάβαση σε δίκτυα βασισμένα σε tokens
Η φύση της δικτυακής κίνησης μετασχηματίζεται καθώς οι αλληλεπιδράσεις γίνονται ολοένα και πιο δυναμικές μέσω της χρήσης εικόνων και βίντεο που κατευθύνουν ενέργειες. Ο επικεφαλής της Nokia τόνισε ότι η κίνηση δεν αφορά πλέον μόνο τη ροή, αλλά καθοδηγείται από το «token», γεγονός που απαιτεί μια δομική αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης. Αυτή η εξέλιξη παρατηρείται ήδη στις σύγχρονες εφαρμογές, όπου η επικοινωνία απαιτεί υψηλή ποιότητα και αυξημένη ασφάλεια. Η ανάγκη για καθοριστική συνδεσιμότητα γίνεται επιτακτική, επιτρέποντας σε κάθε συσκευή να λαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστερήσεις.
Η επίτευξη του σωστού επιπέδου καθυστέρησης και απόδοσης είναι κρίσιμη για την εμπιστοσύνη στα νέα αυτά συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Hotard ανέφερε ότι η παροχή της κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί η νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Τα δίκτυα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να διασφαλίζουν ότι οι μεμονωμένες συσκευές έχουν πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση σύνθετων εργασιών. Η στρατηγική στροφή προς αυτή την κατεύθυνση θα καθορίσει την επιτυχία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών παγκοσμίως.
Σχεδιασμός εγγενών δικτύων τεχνητής νοημοσύνης
Η δημιουργία δικτύων που είναι εγγενώς σχεδιασμένα για τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις της νέας εποχής, προσφέροντας το απαραίτητο εύρος ζώνης. Αυτά τα δίκτυα θα ενσωματώνουν τις δυνατότητες υποστήριξης βίντεο, δεδομένων και φωνής, καταρρίπτοντας το παραδοσιακό μοντέλο των απομονωμένων ψηφιακών συστημάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nokia υπογράμμισε ότι αυτή η αρχιτεκτονική μετατόπιση έχει τεράστιες επιπτώσεις στον τρόπο που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οι υποδομές σήμερα. Η αναγνώριση της ανάγκης για εγγενή υποστήριξη τεχνολογιών είναι το πρώτο βήμα για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί την πλήρη κατανόηση των αλλαγών που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή χρήση των δικτύων από τις επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται, η κατάρρευση του μοντέλου των σιλό είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ενιαίας και αποδοτικής υποδομής. Η Nokia προκρίνει τη δημιουργία συστημάτων που διαθέτουν την απόδοση και την ευελιξία να διαχειριστούν τον μελλοντικό φόρτο εργασίας. Η συνολική αναδιοργάνωση των δικτύων δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα για την υποστήριξη της επόμενης φάσης της ψηφιακής επανάστασης και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.