Τρεις στρατηγικές προκλήσεις της GSMA για το ψηφιακό μέλλον

Ο Γενικός Διευθυντής του GSMA, Vivek Badrinath, κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου MWC26 στη Βαρκελώνη, υπογραμμίζοντας την ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα ετών από την πρώτη τηλεφωνική κλήση του Alexander Graham Bell, καθώς και με την εικοστή επέτειο του θεσμού στην ισπανική πόλη. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του επικεφαλής του οργανισμού, ο κλάδος έχει μετατραπεί στο «νευρικό σύστημα» του ψηφιακού κόσμου, ξεκινώντας από τα πρώτα πρότυπα GSM και φτάνοντας στις σύγχρονες ευρυζωνικές υποδομές. Η αναδρομή στο παρελθόν αναδεικνύει την ταχύτητα της παγκόσμιας καινοτομίας και τη σημασία των κοινών τεχνικών προτύπων για την ανάπτυξη των υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.
Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν το μέγεθος της επιρροής του κλάδου στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα καταγράφονται σχεδόν 9 δισεκατομμύρια συνδέσεις, με τον κλάδο να εξυπηρετεί 5,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Κατά το προηγούμενο έτος, η συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στο παγκόσμιο ΑΕΠ ανήλθε σε $7,6 τρισεκατομμύρια, δηλαδή το 6,4% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τα $11 τρισεκατομμύρια έως το έτος 2030. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη θα τροφοδοτηθεί από την επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων και κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την παγκόσμια παραγωγικότητα.
Η ολοκλήρωση του ταξιδιού προς το 5G
Η μετάβαση στην πλήρη ανάπτυξη των δικτύων 5G Standalone αποτελεί την πρώτη κρίσιμη προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό της σύγχρονης κοινωνίας. Ο Vivek Badrinath επισήμανε ότι σε αγορές όπου η υιοθέτηση της τεχνολογίας φτάνει το 10%, οι πάροχοι καταγράφουν διπλάσιο ρυθμό αύξησης εσόδων σε σύγκριση με όσους υστερούν. Περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούν ήδη το 5G-Advanced για τη λειτουργία λιμανιών, νοσοκομείων και αυτοματοποιημένων εργοστασίων. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά φαίνεται να χάνει έδαφος, καθώς απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την αξιοποίηση δυνατοτήτων όπως το network slicing, το οποίο υποστηρίζει εξειδικευμένες βιομηχανικές χρήσεις που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία και χαμηλή καθυστέρηση.
Η έλλειψη κλίμακας στην Ευρώπη εμποδίζει τους παρόχους από το να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την υποστήριξη των νέων υποδομών. Η GSMA υποστηρίζει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της βιωσιμότητας. Η υιοθέτηση του 5G Standalone εκτιμάται ότι μπορεί να προσθέσει έως και $187 δισεκατομμύρια στα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θεωρείται θεμελιώδης για τη μελλοντική ανάπτυξη των δικτύων έκτης γενιάς (6G), διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα των παγκόσμιας κλίμακας ψηφιακών επικοινωνιών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεπικοινωνίες
Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, θέτοντας τις τηλεπικοινωνίες ως βασικό πυλώνα της υποδομής της. Ο κλάδος επενδύει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη επιπέδου τηλεπικοινωνιών, καθώς τα υφιστάμενα μοντέλα συχνά δεν καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των δικτύων. Παραδείγματα αποτελούν η επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ της Deutsche Telekom και ο διπλασιασμός των σχετικών δαπανών από την China Mobile. Η πρωτοβουλία Open Telco AI στοχεύει στη δημιουργία ανοιχτών μοντέλων και συνόλων δεδομένων, παρέχοντας πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους για την εκπαίδευση συστημάτων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο για δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, διασφαλίζοντας την τεχνολογική υπεροχή των παρόχων.
Παρά τις προοπτικές, αναδύεται ένα νέο χάσμα που αφορά τη γλωσσική εκπροσώπηση, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών. Από τις 7.000 γλώσσες παγκοσμίως, ένα μεγάλο μέρος τους αποκλείεται από τις ψηφιακές ευκαιρίες, μειώνοντας τη συνάφεια των μοντέλων για πολλούς πληθυσμούς. Σύμφωνα με την πηγή, περίπου 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ζουν σε περιοχές με κάλυψη δικτύου. Η GSMA συνεργάζεται με εταίρους στην Αφρική για την ανάπτυξη του Open Swahili Reasoning Model, επιδιώκοντας να καταστήσει την τεχνολογία προσβάσιμη μέσω της αντιμετώπισης του κόστους των συσκευών και της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Ενίσχυση της ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο σήμερα
Η τρίτη πρόκληση αφορά την ασφάλεια των χρηστών, καθώς οι δράστες ψηφιακών απατών χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες για να εκμεταλλευτούν κενά μεταξύ χωρών και κλάδων. Η GSMA αναφέρει ότι η καταπολέμηση αυτής της παγκόσμιας απειλής απαιτεί συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ψηφιακού οικοσυστήματος. Η εφαρμογή του Scam Signal API μέσω της πρωτοβουλίας Open Gateway έχει ήδη βελτιώσει τα ποσοστά εντοπισμού απάτης έως και κατά 40%. Παρά τις επενδύσεις των παρόχων σε συστήματα αμυντικής θωράκισης, η πλειονότητα των περιστατικών συμβαίνει εκτός του άμεσου ελέγχου των δικτύων, καθιστώντας αναγκαία τη στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών για ένα ασφαλές μέλλον.
Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, η κυριαρχία και η ανθεκτικότητα των δικτύων πρέπει να συμβαδίζουν με την ανάγκη για απρόσκοπτη παγκόσμια διασύνδεση. Ο Vivek Badrinath τόνισε ότι η διατήρηση των διεθνών προτύπων είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η κλιμάκωση της καινοτομίας και η μείωση του κόστους. Η δύναμη του κλάδου πηγάζει από την ικανότητά του να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ κρατών και διαφορετικών βιομηχανιών, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η προσήλωση στην παγκόσμια κλίμακα επιτρέπει στις καλύτερες ιδέες να διαμορφώσουν ένα βελτιωμένο μέλλον, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος θα παραμείνει προσβάσιμη και ωφέλιμη για το σύνολο της ανθρωπότητας χωρίς αποκλεισμούς.