Η Samsung κάνει το επόμενο βήμα προς AI-native λογισμικά καθοδηγούμενα δίκτυα με την NVIDIA

Η Samsung ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μίας δοκιμής πολλαπλών κυψελών (multi-cell test) στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας, συνδυάζοντας το λογισμικό εικονικοποιημένου RAN (vRAN) της Samsung με την επιταχυνόμενη υπολογιστική πλατφόρμα της NVIDIA. Η δοκιμή επιβεβαιώνει την απόδοση αυτής της ολοκληρωμένης λύσης σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον δικτύου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική ανάπτυξή της.

Η Samsung παρουσίασε αυτό το ορόσημο στο Mobile World Congress (MWC) 2026, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να ενσωματώσει περαιτέρω βελτιώσεις τεχνητής νοημοσύνης στο κορυφαίο, λογισμικά καθοδηγούμενο χαρτοφυλάκιο δικτύων της, αξιοποιώντας πλατφόρμες της NVIDIA. Η εταιρεία παρουσίασε μια επίδειξη AI‑RAN σε υποδομή NVIDIA AI, που αφορά ενίσχυση της απόδοσης στην κατεύθυνση λήψης (downlink) μέσω AI MIMO beamforming, με στόχο την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Η επίδειξη ανέδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει υψηλότερη φασματική απόδοση (spectral efficiency) για τους παρόχους, εξάγοντας μεγαλύτερη χωρητικότητα από το υπάρχον φάσμα.

«Καθώς οι δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται αναπόσπαστο μέρος για την κάλυψη των απαιτήσεων των εξελισσόμενων δικτύων και των αυξανόμενων αναγκών σε κίνηση δεδομένων, το vRAN της Samsung έρχεται στο προσκήνιο με την αρχιτεκτονική του που βασίζεται στο λογισμικό», δήλωσε ο Keunchul Hwang, Executive Vice President και Head of Technology Strategy Group, Networks Business στη Samsung Electronics. «Η επιτυχής δοκιμή πολλαπλών κυψελών με την NVIDIA αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της προσπάθειας και της ηγεσίας της Samsung να προσφέρει στους παρόχους μεγαλύτερη ευελιξία και κορυφαία απόδοση, μέσα από ένα ενισχυμένο οικοσύστημα που περιλαμβάνει κορυφαίους συνεργάτες CPU και GPU, όπως η NVIDIA».

Οι εταιρείες συνεργάζονται, επίσης, στην προώθηση καινοτομιών για την υλοποίηση υψηλής ταχύτητας συνδέσεων μεταξύ CPU και GPU, αξιοποιώντας το vRAN της Samsung και τον ενοποιημένο επεξεργαστή της NVIDIA, ο οποίος ενσωματώνει CPU και GPU σε ένα ενιαίο chipset. Αυτό επιτρέπει γρήγορες και αποδοτικές ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ CPU και GPU, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership).

Τον προηγούμενο μήνα, η Samsung και η NVIDIA συνέχισαν την πορεία προς την εμπορική αξιοποίηση ολοκληρώνοντας την ενοποίηση του λογισμικού vRAN της Samsung με το NVIDIA ARC Compact, εξοπλισμένο με NVIDIA Grace CPU και NVIDIA L4 GPU. Στο εξής, η Samsung δεσμεύεται να συνεχίσει να διερευνά και να επαληθεύει τις συνέργειες που προσφέρουν αυτές οι λύσεις για προηγμένα δίκτυα.

«Οι πάροχοι σήμερα χρειάζονται AI-native, software-defined υποδομές για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις συνδεσιμότητας. Η επιτυχής multi-cell επικύρωση της Samsung και η καινοτόμος λύση AI beamforming στο NVIDIA AI Aerial αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο προς την εμπορική αξιοποίηση του AI-RAN», δήλωσε ο Soma Velayutham, VP of AI and Telecoms, NVIDIA.

Συνδυάζοντας την εμπειρία της από μεγάλης κλίμακας εμπορικές αναπτύξεις vRAN και την τεχνογνωσία σε υπολογιστικές πλατφόρμες από συνεργάτες όπως η NVIDIA, η Samsung διατηρεί ηγετικό ρόλο στα AI-powered, software-based δίκτυα.

Η Samsung Networks έχει πρωτοπορήσει στην επιτυχή παροχή end-to-end λύσεων 5G, συμπεριλαμβανομένων chipsets, radios και cores. Μέσα από συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, η Samsung συμβάλλει στην εξέλιξη των δικτύων 5G με το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της — από purpose-built RAN, virtualized RAN, Open RAN, AI-RAN, Cloud-native vCore, έως λύσεις ιδιωτικών δικτύων (private networks) και εργαλεία/εφαρμογές αυτοματοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, η εταιρεία παρέχει καινοτόμες λύσεις δικτύων σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας απεριόριστη συνδεσιμότητα σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.