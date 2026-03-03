Η ESET ανακηρύχθηκε επιλογή των πελατών για την προστασία τελικών σημείων σύμφωνα με το Gartner Peer Insights

Ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ESET ανακηρύχθηκε «Επιλογή των Πελατών» (Customers’ Choice) στην έκθεση 2026 Gartner Peer Insights Voice of the Customer για τις Πλατφόρμες Προστασίας Τελικών Σημείων. Από τους 18 προμηθευτές που αξιολογήθηκαν, η ESET συγκαταλέγεται στις μόλις πέντε εταιρείες που έλαβαν τη συγκεκριμένη διάκριση, βάσει της επίδοσής της τόσο στον άξονα του ενδιαφέροντος και της υιοθέτησης από τους χρήστες (άξονας x) όσο και στον άξονα της συνολικής εμπειρίας (άξονας y).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 99% των αξιολογήσεων που έλαβε η ESET στο Gartner Peer Insights ήταν 5 αστέρων (78%) ή 4 αστέρων (21%). Συνολικά, έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, οι πελάτες έχουν αποδώσει στην εταιρεία βαθμολογία 4,8/5, ενώ το 96% δηλώνει ότι θα τη σύστηνε σε άλλους. Η εμπειρία υποστήριξης αξιολογήθηκε επίσης με 4,8/5, με ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στις δυνατότητες των προϊόντων, στην εμπειρία πωλήσεων και στη διαδικασία υλοποίησης.

«Η αναγνώριση ως Customers’ Choice από το Gartner Peer Insights είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, καθώς προέρχεται απευθείας από οργανισμούς και επαγγελματίες πληροφορικής που χρησιμοποιούν καθημερινά τις τεχνολογίες μας», δήλωσε η Zuzana Legáthová, Διευθύντρια Market Intelligence και Analyst Relations της ESET. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Τα σχόλιά τους επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, μια πλατφόρμα που όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια, αλλά έχει και μετρήσιμο επιχειρηματικό αντίκτυπο, βοηθώντας τους οργανισμούς να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον απειλών».

Η έκθεση «Voice of the Customer» συγκεντρώνει αξιολογήσεις και κριτικές επαγγελματιών του κλάδου για περίοδο 18 μηνών, η οποία έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2025, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των πελατών στη συνεργασία τους με προμηθευτές λύσεων κυβερνοασφάλειας. Η διάκριση της ESET βασίζεται σε κριτικές από 134 επαληθευμένους επαγγελματίες τελικούς χρήστες και αποτυπώνει την άμεση εμπειρία τους από τη χρήση της Πλατφόρμας ESET PROTECT.

Η ESET PROTECT είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών. Αποτελεί την πρώτη λύση κυβερνοασφάλειας XDR της ESET που βασίζεται στο cloud, συνδυάζοντας πρόληψη, ανίχνευση και προληπτική αναζήτηση απειλών επόμενης γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια και την προστασία των εταιρικών δεδομένων. Βασισμένη σε δεκαετίες εμπειρίας και συνεχούς καινοτομίας, η πλατφόρμα υιοθετεί μια προσέγγιση ασφάλειας με προτεραιότητα στην πρόληψη, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες σε μια ενιαία, επεκτάσιμη και ευέλικτη λύση.

Μάθετε περισσότερα για την Πλατφόρμα ESET PROTECT. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία και τη διεθνώς αναγνωρισμένη αριστεία της ESET, κάντε κλικ εδώ.