Γιάννης Τενίδης, Intracom Telecom: Η τεχνητή νοημοσύνη προτείνει λύσεις για τα δίκτυα

Ο Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, μιλώντας στην κάμερα του InfoCom από το MWC 2026, παρουσίασε τις νέες εφαρμογές της εταιρείας για τα ασύρματα δίκτυα. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η πλατφόρμα uni|MS, η οποία αξιοποιεί εργαλεία Agentic AI μέσω ενός διαδραστικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τα προβλήματα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την καθομιλουμένη γλώσσα, ενώ το σύστημα ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον κ. Τενίδη, ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η πλήρης αυτόνομη λειτουργία της πλατφόρμας, επιτρέποντας στο δίκτυο να εκτελεί αυτοματοποιημένα συγκεκριμένες εργασίες που του αναθέτει ο ανθρώπινος παράγοντας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης στη Βαρκελώνη, η εταιρεία πραγματοποίησε ζωντανή επίδειξη του πρώτου σταδίου αυτής της ανάπτυξης, το οποίο ονομάζεται UniMS AI Insight. Το συγκεκριμένο λογισμικό αντλεί στοιχεία από την εκτεταμένη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον σχεδιασμό, τη γενικότερη λειτουργία και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. Ο κ. Τενίδης εξήγησε ότι το σύστημα προχωρά σε εις βάθος ανάλυση αυτών των παραμέτρων, προκειμένου να διαμορφώσει και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Τον τελικό λόγο για την εφαρμογή ή την απόρριψη αυτών των προτάσεων διατηρεί πάντα ο αρμόδιος διαχειριστής, ανάλογα με τις εκάστοτε επιλογές του.

Αναβάθμιση ταχυτήτων και αξιοποίηση των παλαιών καλωδιώσεων

Όσον αφορά τις σταθερές υποδομές ασύρματης πρόσβασης, η εταιρεία παρουσίασε τεχνολογικά συστήματα που ξεπερνούν τις τρέχουσες αποδόσεις των οπτικών ινών. Μέσω σχετικής επίδειξης στην έκθεση, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα παροχής συνδέσεων με ταχύτητα δυόμισι gigabit ανά συνδρομητή, αξιοποιώντας ραδιοφάσματα που ήδη αδειοδοτούνται στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά. Ο κ. Τενίδης ανέφερε ότι αυτή η επίδοση υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του ενός gigabit που συναντάται ευρέως σήμερα. Παράλληλα, τα εργαστήρια της εταιρείας προετοιμάζουν εντατικά την επόμενη τεχνολογική έκδοση, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αυξάνοντας τη χωρητικότητα στα πέντε gigabit για κάθε τελικό χρήστη.

Εστιάζοντας στην πρόκληση της δικτύωσης πολυκατοικιών, το σύστημα εφαρμόζει τη λύση MDU Connect για να καλύψει το υφιστάμενο κενό συνδεσιμότητας. Σύμφωνα με τον κ. Τενίδη, το σύστημα προσφέρει ασύρματη μεταφορά δεδομένων μέχρι την οροφή του εκάστοτε κτιρίου. Στη συνέχεια, το σήμα μεταδίδεται ενσύρματα στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, κάνοντας πλήρη επαναχρησιμοποίηση των παλαιών καλωδιώσεων χαλκού. Με αυτήν τη μέθοδο, αποφεύγεται η ενόχληση των καταναλωτών από τεχνικά συνεργεία για την εγκατάσταση νέων καλωδίων. Το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει στον συνδρομητή να λαμβάνει υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων επιπέδου gigabit, τις οποίες δεν μπορούσε να αποκτήσει μέχρι πρότινος με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς