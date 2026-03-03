Διαγωνισμός 180 εκατ. ευρώ για ενιαίο σύστημα επικοινωνιών των σωμάτων ασφαλείας

Ένα νέο εθνικό σύστημα κρίσιμων επικοινωνιών, βασισμένο σε τεχνολογίες 4G/5G και υβριδική αρχιτεκτονική πολλαπλών δικτύων, δρομολογείται μέσω του έργου Εθνικό Σύστημα Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR), συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. (περιλαμβανομένης προαίρεσης και ΦΠΑ) και χωρίς την προαίρεση 90 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο τεύχους διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έως τις 29 Μαρτίου 2026, με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ) να αναλαμβάνει τον ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το πλαίσιο του ν. 4412/2016.

Το MCNGR σχεδιάζεται ως ενοποιημένη εθνική υποδομή mission critical communications για τα Σώματα Ασφαλείας και τους επιχειρησιακούς φορείς της χώρας. Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει, MCx υπηρεσίες πάνω από 4G/5G, DMR Tier III, υφιστάμενες υποδομές, δορυφορικές και VHF/UHF λύσεις.

Ο σχεδιασμός στοχεύει στη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας κάλυψης, συμφόρησης ή εκτεταμένων φυσικών καταστροφών, με πλήρη κρυπτογράφηση σε όλο το μήκος της μετάδοσης.

Το σύστημα θα υποστηρίζει φωνή, δεδομένα και βίντεο (MCx services), με υψηλή διαθεσιμότητα προς τον τελικό χρήστη και προτεραιοποίηση κίνησης μέσω μηχανισμού QPP (Quality Prioritization and Pre-emption) σε όλα τα επίπεδα του δικτύου — RAN, IP/MW και Core.

Το έργο προβλέπει γεωγραφική κάλυψη τουλάχιστον 95% της επικράτειας (χερσαίας και θαλάσσιας) και πληθυσμιακή κάλυψη τουλάχιστον 98%, με 24×7×365 διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

Η ενιαία αρχιτεκτονική επιτρέπει διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων, συνεχή επιχειρησιακή εικόνα και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας χρόνους απόκρισης και βελτιώνοντας τον διακλαδικό συντονισμό.

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση διακήρυξη ο διαγωνισμός διαρθρώνεται σε τέσσερα διακριτά τμήματα:

Τμήμα 1: Υπηρεσίες διαχείρισης έργου, τεχνικής εποπτείας και αξιολόγησης SLA, με διασφαλισμένη ανεξαρτησία.

Τμήμα 2: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 3GPP MCx και 4G/5G Core, καθώς και συστημάτων C2/C3.

Τμήμα 3: Παροχή πρόσβασης και συνδεσιμότητας 4G/5G, λειτουργία δικτύου DMR και end-to-end διασφάλιση διαθεσιμότητας και διαλειτουργικότητας.

Τμήμα 4: Προμήθεια και ενεργοποίηση τερματικών συσκευών και συστημάτων MDM/UEM, με υπηρεσίες logistics και υποστήριξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα, με πρόβλεψη ασυμβίβαστου μεταξύ του Τμήματος 1 και των Τμημάτων 2–4. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος ανέρχεται σε 36 μήνες, ενώ η λειτουργία και υποστήριξη σε πέντε έτη. Θα συναφθούν τέσσερις συμβάσεις με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.