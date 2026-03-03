Διαγωνισμός 102 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ιδιωτικού νέφους της ΓΓΠΣΨΔ

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην προκήρυξη έργου με αντικείμενο την ανανέωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους για βάσεις δεδομένων, καθώς και της υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 102 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και του ΦΠΑ.

Το έργο, υπό τον τίτλο, «Ανανέωση και Αναβάθμιση Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων», αφορά την αναβάθμιση της υποδομής στα κύρια και εφεδρικά κέντρα δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), με έμφαση στο επίπεδο των βάσεων δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτά.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη περιβάλλοντος ιδιωτικού νέφους, καθώς και η υλοποίηση υποδομής συνεχούς λήψης και διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας. Προβλέπεται επίσης η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης της υποδομής σε καθεστώς 24ωρης διαθεσιμότητας.

Χωρίς την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 20ή Απριλίου 2026.