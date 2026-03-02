Νέο οικοσύστημα Open Telco AI για αυτοματοποιημένα δίκτυα επικοινωνιών

Η GSMA εγκαινίασε την παγκόσμια βιομηχανική πρωτοβουλία Open Telco AI με στόχο την επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης τηλεπικοινωνιακού επιπέδου μέσω της ανοιχτής συνεργασίας μεταξύ παρόχων, προμηθευτών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η συγκεκριμένη κίνηση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας πύλης για ανοιχτά μοντέλα, δεδομένα και εργαλεία υπολογισμού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο ανάπτυξης και αξιολόγησης μοντέλων που εστιάζουν αποκλειστικά στις ανάγκες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Η διεθνής σύμπραξη φορέων αποσκοπεί στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα γενικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όταν καλούνται να διαχειριστούν εξειδικευμένα δίκτυα. Μέσω αυτής της προσπάθειας, η βιομηχανία επιδιώκει να δημιουργήσει τις βάσεις για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τηλεπικοινωνιακής ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας και ασφάλειας των σύγχρονων υποδομών.
Παρά την ταχεία πρόοδο των γενικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, οι επιδόσεις τους παραμένουν περιορισμένες σε ειδικές τηλεπικοινωνιακές εργασίες, όπως η ερμηνεία δεδομένων δικτύου και η κατανόηση τεχνικών προτύπων. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 16% των εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο έχει αξιοποιηθεί για τη λειτουργία των δικτύων, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά. Η Open Telco AI έρχεται να καλύψει αυτή την έλλειψη, παρακολουθώντας την πρόοδο μέσω του Telco Capability Index, ο οποίος μετρά την απόδοση των μοντέλων σε ένα διευρυνόμενο σύνολο εξειδικευμένων εργασιών. Η ανάγκη για αυτοματοποίηση των λειτουργιών δικτύου με υψηλή ακρίβεια αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από τη συνεργασία των εταίρων. Η δυσκολία των γενικών μοντέλων να ερμηνεύσουν τα έγγραφα τεχνικών προτύπων καθιστά αναγκαία τη δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων που θα κατανοούν τη γλώσσα των τηλεπικοινωνιών.
Στρατηγική συνεργασία για ανοιχτά τηλεπικοινωνιακά μοντέλα
Η AT&T και η AMD, ως ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας, προχωρούν σε σημαντικές συνεισφορές για την ενίσχυση του εγχειρήματος, προσφέροντας τεχνογνωσία και πόρους. Η AT&T διαθέτει μια οικογένεια ανοιχτών τηλεπικοινωνιακών μοντέλων, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και είναι ανεξάρτητα από συγκεκριμένο υλικό ή υπολογιστικό νέφος. Από την πλευρά της, η AMD παρέχει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των μοντέλων μέσω των πλατφορμών GPU που διαθέτει και του συνεργάτη της TensorWave. Η συμμετοχή αυτών των εταιρειών αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει αξία σε έργα κάθε μεγέθους, ανεξάρτητα από τους διαθέσιμους πόρους. Η απελευθέρωση ανοιχτών μοντέλων από την AT&T αποτελεί ορόσημο για την προσβασιμότητα της τεχνολογίας, ενώ η παροχή υπολογιστικής χωρητικότητας από την AMD διασφαλίζει την υλοποίηση απαιτητικών δοκιμών σε πραγματικό χρόνο.
Το νέο οικοσύστημα περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη γνώσης και σύνολα δεδομένων από διεθνή πανεπιστήμια και τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Huawei και η NVIDIA. Ειδικότερα, το Khalifa University συνεισφέρει το μοντέλο RFGPT, ενώ η AdaptKey AI παρουσιάζει το Large Telco Model που βασίζεται στην τεχνολογία NVIDIA Nemotron. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης πρόσβαση σε πίνακες κατάταξης που αξιολογούν τις επιδόσεις των μοντέλων σε επτά διαφορετικούς τομείς, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται από προγράμματα κοινότητας που φέρνουν κοντά ερευνητές και παρόχους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων του κλάδου. Η δημιουργία συνθετικών δεδομένων μέσω των εργαλείων της NVIDIA και η αξιολόγηση σε τηλεπικοινωνιακά benchmarks αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της υποδομής που αναπτύσσεται. Η συλλογική προσπάθεια στοχεύει στην οικοδόμηση ενός σταθερού θεμελίου για την επόμενη γενιά δικτύων.
Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης
Ο Louis Powell, Διευθυντής Πρωτοβουλιών Τεχνητής Νοημοσύνης της GSMA, δήλωσε ότι τα σημερινά μοντέλα υπολείπονται της πολυπλοκότητας και της ακρίβειας που απαιτεί η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν «μιλάει» ακόμα τη γλώσσα των τηλεπικοινωνιών, γεγονός που αναγκάζει τους παρόχους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που δεν πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας. Ο Philip Guido, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της AMD, σημείωσε ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά και ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Η μετάβαση από τις δοκιμαστικές εκδόσεις στην απόδοση τηλεπικοινωνιακού επιπέδου απαιτεί μια ανοιχτή βάση δεδομένων και υπολογιστικών φορτίων. Η θεσμοθέτηση σαφών σημείων αναφοράς κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρίσιμων τομέων, όπως η υγεία και η χρηματοοικονομική αγορά.
Ο Andy Markus, Επικεφαλής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης της AT&T, υπογράμμισε ότι ο κλάδος χρειάζεται συστήματα που κατανοούν την πραγματικότητα των δικτύων και όχι απλές προσαρμογές γενικών μοντέλων. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από μια ευρεία γκάμα συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των Google Cloud, IBM, Vodafone και Deutsche Telekom, οι οποίοι συνεισφέρουν δεδομένα και σενάρια χρήσης. Η δράση περιλαμβάνει επίσης διαγωνισμούς, όπως το AI Telco Troubleshooting Challenge, που προσέλκυσε πάνω από 1.000 συμμετοχές και τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν στο MWC26 στη Βαρκελώνη. Η βελτίωση της εμπειρίας πελατών και η μείωση των λειτουργικών τριβών αποτελούν τους κύριους στόχους της στρατηγικής συνεργασίας. Η επιτάχυνση των αυτοματοποιημένων δικτύων αναμένεται να δημιουργήσει νέα αξία για την παγκόσμια αγορά, προωθώντας την ευφυή διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα.