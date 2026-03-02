MWC 2026: Μην ψάχνετε το μέλλον, το βρήκαμε στη Βαρκελώνη! [Weekly Telecom]

Η διαστημική συνδεσιμότητα παίρνει σάρκα και οστά, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτεί με 25 εκατ. ευρώ την OQ Technology για την ανάπτυξη δορυφορικής σύνδεσης 5G απευθείας σε smartphones ◆ Η κίνηση αυτή έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα, καθώς η θυγατρική OQ Technology Hellas υποστηρίζεται από το Ταμείο Φαιστός και εδρεύει στο si-Cluster του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επίγειων και διαστημικών δικτύων ◆ Είδες μύτη ο Αντώνης; ◆ Στο ίδιο μήκος κύματος της τεχνολογικής πρωτοπορίας, το νέο επεισόδιο των SmartTalks αναλύει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει το DNA των επιχειρήσεων ◆ Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου και η Αγγελική Ρεμπάκου από την Epsilon SingularLogic εξηγούν ότι η νοημοσύνη στο ERP δεν είναι πια πολυτέλεια αλλά πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας που επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε προγνωστικά μοντέλα ◆ H Ελλάδα αποκτά και το δικό της «εργοστάσιο» AI με τη σύσταση της εταιρείας Pharos AI Factory, η οποία θα διαχειρίζεται τον υπερυπολογιστή Δαίδαλος στο Λαύριο, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για την ελληνική γλώσσα.

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!