Δ. Παπαστεργίου & Ε. Χαραλάμπους @ MWC26: Η Ελλάδα προχωρά, η καινοτομία αναπτύσσεται

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Be Best, Ευάγγελος Χαραλάμπους, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα του InfoCom σχετικά με την επερχόμενη έκθεση Beyond. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο MWC26, ο κ. Χαραλάμπους επεσήμανε ότι, ενώ η έκθεση είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το έργο που επιτελείται εντός των συνόρων. Το μήνυμα που στάλθηκε αφορά την ανάπτυξη της Beyond, η οποία πλέον επεκτείνει την επιρροή της στην Ανατολική Ευρώπη. Η σταθερή υποστήριξη του αρμόδιου υπουργείου αναφέρθηκε ως αυτονόητη προϋπόθεση για την επιτυχία της διοργάνωσης, η οποία αναδεικνύει την αξία της ελληνικής τεχνολογικής αγοράς.

Η διοργάνωση Beyond χαρακτηρίστηκε ως μια πρωτοβουλία που μεγαλώνει διαρκώς, δείχνοντας τη δύναμη και την αξία της στον τομέα της καινοτομίας. Στις δηλώσεις του στην κάμερα του InfoCom, ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε ότι η φετινή παρουσία στη διεθνή έκθεση αποτελεί την αφετηρία για τη διάδοση του μηνύματος της εγχώριας διοργάνωσης. Η ανάδειξη της αξίας του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο είναι κεντρικός στόχος, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να διατηρεί ενεργό ρόλο στην προώθηση του γεγονότος. Όπως αναφέρεται, η σταδιακή μεγέθυνση της έκθεσης επιβεβαιώνει τη δυναμική της, καθιστώντας την ένα σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της νοτιοανατολικής πλευράς της ηπείρου.

Εθνικό γεγονός για τον ψηφιακό σχεδιασμό

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί το εθνικό γεγονός για την τεχνολογία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η διοργάνωση συνιστά το σημείο όπου διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα του ψηφιακού σχεδιασμού για την Ελλάδα, ως ένα γεγονός όπου κάτω από την ίδια στέγη συγκεντρώνονται κυβερνητικά στελέχη, αρμόδιοι υπουργοί και το οικοσύστημα των startup. Η συγκέντρωση όλων των παραγόντων του κλάδου σε έναν κοινό χώρο επιτρέπει τον συντονισμό των δράσεων και την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη χώρα.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι ολόκληρος ο κλάδος δίνει το παρών στην Beyond, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο. Η Ελλάδα προχωρά σταθερά, με την καινοτομία να αναπτύσσεται μέσα από τέτοιες ετήσιες συναντήσεις που προάγουν τη συνεργασία. Η φετινή διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Οι προσδοκίες για τη φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από είκοσι χιλιάδες επιχειρηματικές συναντήσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών από το εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό της έκθεσης. Η προετοιμασία για το γεγονός εστιάζει στη δημιουργία παραγωγικών συναντήσεων B2B, οι οποίες θα επιτρέψουν στις ελληνικές εταιρείες να έρθουν σε επαφή με διεθνείς αγοραστές και επενδυτές που αναζητούν συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας. Στις δηλώσεις του στην κάμερα του InfoCom, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία τέτοιων εθνικών γεγονότων.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς