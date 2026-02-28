MWC 2026: Έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική αποστολή στο μεγάλο ραντεβού της τεχνολογίας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οργάνωση της ελληνικής αποστολής για τη διεθνή συνεδριακή έκθεση MWC Barcelona 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2 – 5 Μαρτίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via στην Βαρκελώνη. Η ελληνική αποστολή πραγματοποιείται για 13η συνεχή χρονιά και συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Με κεντρικό μήνυμα «Innovative Minds: Global Impact», στόχος της φετινής αποστολής είναι να εστιάσει στις καινοτόμες ιδέες των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και την αξία που έχουν για οργανισμούς και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη φετινή αποστολή θα συμμετέχουν περισσότερες από 40 εταιρείες, που θα επιδιώξουν να κάνουν τις κατάλληλες επαφές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη τους και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η MWC Barcelona αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς των ψηφιακών τεχνολογιών. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή του συνόλου του κλάδου της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Αποτελεί το σημείο συνάντησης των κορυφαίων στελεχών της αγοράς και προσελκύει επισκέπτες από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η δυναμική παρουσία της ελληνικής αποστολής στο MWC Barcelona 2026 επιβεβαιώνει ότι το εγχώριο οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας διαθέτει σημαντικές δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στηρίζουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προωθούν τη συνεργασία, την καινοτομία και την πρόσβαση σε νέες αγορές. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καθιερωθεί ως αξιόπιστος κόμβος ψηφιακών λύσεων με διεθνή απήχηση».

Την ελληνική αποστολή υποστηρίζουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το EGG – Eurobank, η Samsung Electronics Hellas, η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ελληνικό-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η ελληνική αποστολή έχει επίσης τη στήριξη ενός ευρέος φάσματος φορέων και οργανισμών του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, όπως είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ο κόμβος ψηφιακής ανάπτυξης ahedd, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GRdigiGOV-innoHUB, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», το Enterprise Europe Network, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ, το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το AD & PR Lab του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, η Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης και το AI Catalyst.

Στη φετινή αποστολή συμμετέχουν οι εταιρείες: Acromove, AfterSalesPro, Argo Semiconductors, Automovis, BEYOND, Brainfood, Cloud Signals, Cyclopt, Excelon, Fuelics, GM395, Heuristic Data, Humanbound, Infobee, Intergo, LOCAL AI, Marketing For Tech, Mentionlytics, Metabolio, Mind The Hack, Modulus, MOPTIL, MSTAT, Nestia AI, NOVA ICT, Ozzie Robotics, Phasmatic, Pragma IoT, Quantum Neural Technologies (QNT), REACH, SAMMY, SLOA, Smartdock, SMARTREP, Start PC, Supervoice, Telecom, UniStart Hubs, Wocap, WellBerry, Αρχειοθήκη, ΗΔYΚΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι: «Η παρουσία της Ελλάδας στο MWC Barcelona 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Η ελληνική αποστολή προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ουσιαστικές ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και στρατηγικών συνεργασιών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Enterprise Greece στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, προβάλλοντας τις ελληνικές εταιρείες ως αξιόπιστους και καινοτόμους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη φετινή ελληνική αποστολή για το MWC Barcelona 2026», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης. «Πρόκειται για μια ένδειξη ότι το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας κατανοεί τα οφέλη από τη διεθνή προβολή και τις δυνατότητες δικτύωσης, καθώς και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που υπάρχουν».

Χορηγοί επικοινωνίας της ελληνικής αποστολής είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το CNN Greece, η Smart Press, το Startupper, η Ethos Media, το ICT Plus (Teamworks), το Moved.gr, η Content Intelligence Agency και η Verticom.