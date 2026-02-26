Salesforce: ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων Q4 / FY26

Η Salesforce ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) και το οικονομικό έτος 2026 (FY26). Μπορείτε να δείτε την πλήρη ανακοίνωση, εδώ: Salesforce_FY26_Q4_Earnings . Επίσης, μοιραζόμαστε μαζί σας και τριμηνιαία παρουσίαση , καθώς και πληροφορίες σχετικά με το Agentic Work Unit (AWU) , τη νέα μονάδα μέτρησης η οποία απεικονίζει τις εργασίες που ολοκληρώνονται από τους αυτόνομους ΑΙ Agents.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της Ανακοίνωσης:

Η Salesforce σημείωσε αποτελέσματα-ρεκόρ για το τέταρτο τρίμηνο και το συνολικό οικονομικό έτος σε όλους τους βασικούς δείκτες, κάτι που αντανακλά τη σημαντική δυναμική του Agentforce και την ουσιαστική εμπορική του αξιοποίηση (monetization) στο επίπεδο του λογισμικού ροής εργασιών.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία:

Τα συνολικά έσοδα έτους ανήλθαν σε $41,5 δισεκατομμύρια (αύξηση 10% σε ετήσια βάση) και οι συνολικές ανεκτέλεστες υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα $72 δισεκατομμύρια (αύξηση 14% σε ετήσια βάση).

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Agentic AI αποτελεί σαφές πλεονέκτημα για τη Salesforce, καθώς οι επιχειρήσεις περνούν από τη φάση των πιλοτικών δοκιμών στην ευρεία υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ενδεικτικά, οι πλατφόρμες Agentforce και Data 360 συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή υιοθέτηση και ανάπτυξη, με έσοδα που ξεπέρασαν τα $2,9 δισεκατομμύρια το οικονομικό έτος 2026, σημειώνοντας αύξηση άνω του 200% σε ετήσια βάση.

Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα του Agentforce ανήλθαν σε $800 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 169% ετησίως, ενώ περισσότερες από 29.000 συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί από την κυκλοφορία της πλατφόρμας, με πάνω από το 60% των κρατήσεων (bookings) του τέταρτου τριμήνου να προέρχονται από επεκτάσεις υφιστάμενων συμβολαίων.

Η Salesforce οικοδομεί έναν ισχυρό μηχανισμό για τη νέα εποχή των επιχειρήσεων και είναι σε θέση να επιταχύνει εκ νέου την οργανική ανάπτυξη εσόδων στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027.

Θέτει νέο στόχο εσόδων άνω των $63 δισεκατομμυρίων έως το 2030 (συμπεριλαμβάνοντας και την Informatica, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025).

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους, εγκρίνοντας επιπλέον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους $50 δισεκατομμυρίων και αυξάνοντας το τριμηνιαίο μέρισμα στα $0,44 δολάρια ανά μετοχή.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Shark Ninja, Wyndham Hotels & Resorts και SaaStr συμμετείχαν επίσης στο νέο “earnings show” της εταιρείας, προσφέροντας περαιτέρω ενημέρωση για την αξία που προσφέρει το Agentforce.