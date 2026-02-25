Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης πολιτών άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία

Πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία». Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες και η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στην ψηφιακή εποχή.

Με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», χιλιάδες πολίτες αποκτούν τις γνώσεις για να λειτουργούν με μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Για πρώτη φορά συγκροτείται ένα εθνικό δίκτυο εκπαίδευσης, που διευκολύνει την καθημερινή εξυπηρέτηση και διασφαλίζει την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο δεξιότητες. Ενισχύει την ανεξαρτησία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ευκαιρίες. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, την χρήση ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr, την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα έως τις 15 Μαρτίου 2026 (23:59) μέσω της πλατφόρμας https://empower.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο από τον ίδιο τον ωφελούμενο όσο και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και από εκπρόσωπο, στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, με ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση σε έναν Δήμο, ενώ η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης των Κόμβων.

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των ωρών, προκειμένου να εκδοθεί Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε:

«Η ψηφιακή γνώση είναι δικαίωμα όλων. Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε σε χιλιάδες άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία τα εργαλεία για να κινούνται ψηφιακά, να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και εκπαίδευση είναι υποχρέωση της Πολιτείας και την κάνουμε πράξη».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μη μείνει κανείς και καμία πίσω στην ψηφιακή εποχή. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων συνδέεται πλέον άμεσα με την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. Με το Πρόγραμμα αυτό ενισχύουμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ώστε να αξιοποιούν με ασφάλεια τις ψηφιακές υπηρεσίες και να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη κοινωνία».

Άτομα άνω των 65 ετών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή το συμπληρώνουν εντός του 2026 (γεννημένοι έως και το 1961).

Θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές Δήμων σε όλη τη χώρα, στους οποίους θα δημιουργηθούν συνολικά 240 τμήματα. Μέσω του Προγράμματος θα ωφεληθούν έως 3.600 άτομα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι 70 ώρες με φυσική παρουσία.

Φορέας υλοποίησης είναι η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.), η οποία παρέχει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Άτομα με Αναπηρία (≥50%)

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές-ψηφιακούς βοηθούς σε Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία. Φορέας υλοποίησης είναι το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ, σε συνεργασία με τους Δικαιούχους Φορείς λειτουργίας των Κόμβων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα λειτουργήσουν εβδομήντα τέσσερις (74) Κόμβοι σε εθνικό επίπεδο, μέσω των οποίων θα ενδυναμωθούν έως 2.800 άτομα με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%.

Κάθε υποψήφιος ωφελούμενος υποβάλλει μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε έναν (1) Δήμο, επιλέγοντας έως τέσσερις (4) Κόμβους του Δήμου αυτού.

Η διάρκεια συμμετοχής είναι 80 ώρες με φυσική παρουσία, ενώ προβλέπεται και κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ωφελούμενους με οπτική ή κινητική αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Σημειώνεται ότι όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες (65+ και άτομα με αναπηρία) υποβάλλουν μία αίτηση, επιλέγοντας ένα από τα δύο σκέλη.