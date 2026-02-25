LLM Bootcamp: εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με πρακτική εφαρμογή σε Large Language Models

Την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πρακτικά σε τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα ήταν προσβάσιμες μόνο σε μεγάλα τεχνολογικά κέντρα του εξωτερικού, είχαν οι 37 συμμετέχοντες στο LLM Bootcamp, μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση που διοργάνωσε η KIEFER, σε συνεργασία με την NVIDIA και τον οργανισμό OpenACC.

Το εντατικό πρόγραμμα του bootcamp περιελάμβανε θεωρητική εισαγωγή στα Fundamentals of Large Language Models και Test-time Scaling και πρακτική εκπαίδευση με αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ένα Challenge Lab, όπου οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα σενάριο, το οποίο περιλάμβανε πραγματικά στοιχεία από την αγορά: την ανάπτυξη ενός AI-Powered Chat Summarization συστήματος για Customer Care, μια εφαρμογή που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σήμερα.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο CEO της KIEFER Χρήστος Πετρόχειλος, τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης του ελληνικού AI οικοσυστήματος και την ανάγκη για συλλογική δράση:

«Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στην Ελλάδα ένα οικοσύστημα εκπαίδευσης μοντέλων, απαιτείται σταδιακή ενίσχυση και ωρίμανση του οικοσυστήματος open-source. Ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά ταχύς: σε καθημερινή βάση παρουσιάζονται νέα μοντέλα. Αν η Ελλάδα δεν κινηθεί έγκαιρα προς αυτή την κατεύθυνση, σε ορίζοντα 1–2 ετών κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο του παγκόσμιου χάρτη. Ο στόχος μας δεν είναι η άμεση ανταγωνιστικότητα, αλλά η συστηματική μάθηση και η οικοδόμηση ικανοτήτων. Το βασικό μήνυμα είναι το εξής: πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία use cases. Η προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι το ίδιο το μοντέλο, αλλά το πώς θα αξιοποιηθεί για να επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα».

Το LLM Bootcamp αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της KIEFER για την ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Μέσω της συνεργασίας της με την NVIDIA και της ανάπτυξης του Sophea AI — του πρώτου ελληνικού Large Language Model — η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Σημειώνεται ότι η δράση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου 2026 και όσοι έλαβαν μέρος ήταν professional developers, συμπεριλαμβανομένων Software Engineers, AI/ML Engineers και Solution Architects που εργάζονται σε εφαρμοσμένες λύσεις AI.