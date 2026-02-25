Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy S26, η οποία ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες Galaxy AI λειτουργίες και είναι σχεδιασμένη για να απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες που οι χρήστες πραγματοποιούν στο smartphone τους. Από την διαχείριση προγράμματος και την αναζήτηση πληροφοριών, μέχρι τη λήψη και την επεξεργασία περιεχομένου, η σειρά Galaxy S26 μειώνει τα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση εργασιών. Τα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra διαχειρίζονται σύνθετες εργασίες στο παρασκήνιο, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και όχι στον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.

Η τρίτη γενιά AI smartphone της Samsung σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι πιο προηγμένες δυνατότητες της εταιρείας να συνεργάζονται αρμονικά ως ένα ενιαίο σύνολο. Αυτή η ισχυρή βάση επιδόσεων, συστήματος κάμερας και Galaxy AI παρέχει στους χρήστες της σειράς Galaxy S26 την σιγουριά να βασίζονται στο smartphone τους, όσον αφορά στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Βασιζόμενο σε δεκαετίες καινοτομίας της Samsung στην τεχνολογία οθονών, το Galaxy S26 Ultra εισάγει την πρώτη ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για προστασία της ιδιωτικότητας σε επίπεδο pixel. Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει, επίσης, ένα προσαρμοσμένο chipset και αναβαθμισμένη, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδια σειράς, διαχείριση θερμότητας — όλα ενσωματωμένα στο πιο λεπτό Samsung Galaxy S Ultra που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι κάτι στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται καθημερινά, σχεδιασμένη για να λειτουργεί με συνέπεια για όλους», δήλωσε ο TM Roh, Chief Executive Officer, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Device eXperience (DX) Division στη Samsung Electronics. «Με τη σειρά Galaxy S26, εστιάσαμε στο να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να μοιάζει αβίαστη, λειτουργώντας διακριτικά στο παρασκήνιο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία».

Ισχυρή απόδοση σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση

Σχεδιασμένη για 24ωρη απόδοση, η σειρά Galaxy S26 βασίζεται στο πιο ισχυρό hardware που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε σειρά Galaxy S, με την υποστήριξη ενός ειδικά σχεδιασμένου chipset. Σε ολόκληρη τη σειρά, το Galaxy S26 είναι κατασκευασμένο για απόδοση AI, ενεργειακή αποδοτικότητα και διαχείριση θερμότητας, για να μπορούν οι χρήστες να βασίζονται στη συσκευή τους.

Στο Galaxy S26 Ultra, ένας ειδικά σχεδιασμένος επεξεργαστής — το Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform για Galaxy — προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε CPU, GPU και NPU για την υποστήριξη ταχύτερων και ομαλότερων εμπειριών που διαρκούν.

Η αύξηση της απόδοσης της CPU έως και 19% σημαίνει ότι το Galaxy S26 Ultra ανταποκρίνεται ταχύτερα και διαχειρίζεται έξυπνα σύνθετες εργασίες, ακόμη και όταν εκτελούνται πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Η βελτίωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, έως και κατά 39% στην απόδοση της NPU ενισχύει τις always-on λειτουργίες Galaxy AI που λειτουργούν απρόσκοπτα, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσουν μεταξύ εργασιών χωρίς καθυστέρηση ή διακοπή. Παράλληλα, η αύξηση έως 24% στην απόδοση της GPU, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, προσφέρει πλουσιότερα γραφικά και πιο ομαλή εμπειρία gaming.

Για να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης, το Galaxy S26 Ultra εισάγει έναν ανασχεδιασμένο Θάλαμο Ατμών (Vapor Chamber) με θερμοαγώγιμο υλικό τοποθετημένο κατά μήκος των πλευρών του επεξεργαστή, επιτρέποντας στη θερμότητα να διαχέεται αποτελεσματικά σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας για να διατηρείται η συσκευή ψυχρή και σταθερή, ακόμη και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως gaming, multitasking και λήψη βίντεο. Για την υποστήριξη χρήσης, το Galaxy S26 Ultra φέρνει επίσης την Εκπληκτικά Γρήγορη Φόρτιση 3.0 (Super-Fast Charging 3.0), ελαχιστοποιώντας το χρόνο αναμονής φτάνοντας έως και 75% φόρτιση σε μόλις 30 λεπτά.

Ενσωματωμένες στον επεξεργαστή, οι τεχνολογίες της Samsung ενισχύουν την οπτική απόδοση. Το ProScaler στα Galaxy S26+ και S26 Ultra βελτιστοποιεί την κλιμάκωση της εικόνας, ώστε οι φωτογραφίες και τα βίντεο να φαίνονται πλούσια και καθαρά με μια ματιά, ενισχύοντας την ευκρίνεια του κειμένου και των λεπτομερειών, ενώ παράλληλα εξομαλύνει τις υφές. Επιπλέον, η μηχανή φυσικής ψηφιακής εικόνας (mDNIe) της Samsung για smartphones προσφέρει πιο διακριτικά και ζωντανά χρώματα, χάρη στην επεξεργασία εικόνας με τετραπλάσια ακρίβεια, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

H απρόσκοπτη εμπειρία κάμερας Galaxy

Η σειρά Galaxy S26 δίνει έμφαση στη διαισθητική αλληλεπίδραση, στη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, μέσω του συστήματος κάμερας Galaxy. Με προσέγγιση που ενσωματώνει τη λήψη, την επεξεργασία και την κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο σε μια ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία, η δημιουργικότητα γίνεται φυσική και προσιτή, ακόμη και χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό ή τεχνικές γνώσεις.

Στο Galaxy S26 Ultra, τα ευρύτερα διαφράγματα της κάμερας επιτρέπουν στο φως να φτάσει στον αισθητήρα, προσφέροντας καθαρές φωτογραφίες με πλούσιες λεπτομέρειες ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ακόμη και με ζουμ. Το Nightography Video διατηρεί το υλικό καθαρό και ζωντανό ακόμη και σε σκοτεινές σκηνές, είτε καταγράφοντας συναυλίες σε εσωτερικούς χώρους είτε στιγμές γύρω από μια φωτιά μετά το ηλιοβασίλεμα. Η λήψη βίντεο ενισχύεται περαιτέρω με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες Super Steady, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, οι οποίες προσθέτουν μια επιλογή κλειδώματος οριζόντιου άξονα για σταθερότητα και εύκολο καδράρισμα, ακόμη και σε ανώμαλα μονοπάτια ή σε δραστηριότητες με γρήγορο ρυθμό. Το Galaxy S26 Ultra αποτελεί την πρώτη συσκευή Galaxy που υποστηρίζει το APV, έναν νέο κωδικοποιητή βίντεο (codec) επαγγελματικού επιπέδου, σχεδιασμένο να προσφέρει αποδοτική συμπίεση για επαγγελματικές διαδικασίες παραγωγής βίντεο υψηλής ποιότητας. Οι βελτιώσεις, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της ίδιας σειράς, στον AI ISP επεκτείνονται πλέον και στη selfie κάμερα, αποτυπώνοντας φυσικούς τόνους δέρματος και λεπτομέρειες.

Η επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο είναι εξίσου εύκολη και απλή, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένα σε συχνές ροές εργασίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν αλλαγές γρήγορα και να ξεκλειδώνουν τη δημιουργικότητά τους χωρίς εξειδίκευση στο design.

Με την αναβαθμισμένη λειτουργία Photo Assist, οι χρήστες μπορούν να γράψουν τι θέλουν να αλλάξουν σε μια εικόνα, με δικά τους λόγια. Η αλλαγή της σκηνής από μέρα σε νύχτα γίνεται γρήγορα με γραπτή εντολή. Μπορεί, επίσης, να προσθέσει στοιχεία σε εικόνες και να αποκαταστήσει τμήματα αντικειμένων που λείπουν, όπως μια μπουκιά από ένα κέικ. Λεπτομέρειες, όπως ένας λεκές σε ρούχα, μπορούν επίσης να «καθαριστούν» με τη νέα δυνατότητα του Galaxy AI, που μπορεί να αλλάζει ρούχα στις φωτογραφίες.

Το Creative Studio βασίζεται σε αυτή την απλότητα, φέρνοντας τη δημιουργία και την προσαρμογή σε έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο χώρο, διευκολύνοντας την υλοποίηση ιδεών όταν έρχεται η έμπνευση. Ξεκινώντας από ένα σκίτσο, μια φωτογραφία ή μια προτροπή, οι χρήστες μπορούν γρήγορα να μετατρέψουν ιδέες σε προσεγμένα γραφικά — από αυτοκόλλητα και προσκλήσεις μέχρι εξατομικευμένες ταπετσαρίες — και να τα προσαρμόσουν ή να τα μοιραστούν χωρίς να αλλάξουν εργαλεία ή να διακόψουν τη δημιουργική τους ροή.

Η σειρά Galaxy S26 απλοποιεί, επίσης, συχνές οπτικές εργασίες με εργαλεία που υποστηρίζονται από AI, όπως ο Σαρωτής Εγγράφων (Document Scanner), ο οποίος αφαιρεί παραμορφώσεις, όπως τσακίσεις ή δαχτυλιές, για να παρέχει άμεσα καθαρές σαρώσεις. Πολλαπλές εικόνες μπορούν να οργανωθούν αυτόματα σε ένα ενιαίο PDF, διευκολύνοντας την ψηφιοποίηση αποδείξεων, φορμών ή σημειώσεων.

Η πιο διαισθητική εμπειρία Galaxy AI μέχρι σήμερα

Η σειρά Galaxy S26 έχει σχεδιαστεί για να κάνει την εμπειρία συχνών εργασιών να μοιάζει απλή και φιλική προς το χρήστη, με το Galaxy AI να μειώνει τα βήματα μεταξύ πρόθεσης και δράσης. Λειτουργεί απρόσκοπτα για λογαριασμό του χρήστη με βάση το εκάστοτε πλαίσιο, παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη τη σωστή στιγμή και αυτοματοποιώντας εργασίες με ελάχιστη χειροκίνητη παρέμβαση. Καθώς η τεχνολογία λειτουργεί στο παρασκήνιο, οι χρήστες μπορούν να επικεντρωθούν στα αποτελέσματα.

Η λειτουργία Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google στη σειρά Galaxy S26 έχει αναβαθμιστεί, σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά, με βελτιωμένη αναγνώριση πολλαπλών αντικειμένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν πλέον να εξερευνούν βαθύτερα πολλαπλά τμήματα μιας εικόνας ταυτόχρονα. Αν οι χρήστες εντοπίσουν ένα look που τους αρέσει, η λειτουργία αναγνωρίζει από το σακάκι μέχρι τα παπούτσια, όλα σε μία αναζήτηση.

Η σειρά Galaxy S26 ενσωματώνει μια επιλογή από agents, συμπεριλαμβανομένων των Gemini και Perplexity, τα οποία είναι διαθέσιμα στα αγγλικά. Μετά τη ρύθμιση, οι εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν με το πάτημα ενός κουμπιού ή με μια φωνητική εντολή. Το Galaxy S26 μπορεί, επίσης, να διαχειριστεί εργασίες πολλαπλών βημάτων στο παρασκήνιο, απλοποιώντας τη διαδικασία για λογαριασμό του χρήστη.

Μαζί, αυτές οι προληπτικές, εξατομικευμένες και προσαρμοστικές εμπειρίες θέτουν τα θεμέλια για πιο αυτόνομες εμπειρίες AI — προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε οι συσκευές Galaxy να γίνουν αξιόπιστοι σύντροφοι που κατανοούν και προβλέπουν τις ανάγκες του χρήστη.

Επίπεδα προστασίας στην Εποχή του AI

Καθώς οι εμπειρίες κινητής γίνονται ολοένα και πιο εξατομικευμένες χάρη στην τεχνολογία AI, η προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Η Samsung ενσωματώνει την προστασία σε κάθε επίπεδο της σειράς Galaxy S26, διατηρώντας τα προσωπικά δεδομένα ασφαλή, ενώ παράλληλα προσφέρει στους χρήστες διαφάνεια και έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες τους.

Το Galaxy S26 Ultra εισάγει ιδιωτικότητα σε επίπεδο pixel με την πρώτη ενσωματωμένη οθόνη Privacy Display σε smartphone . Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εξέλιξη στην τεχνολογία οθονών. Σχεδιασμένη για καθημερινές συνθήκες όπως μετακινήσεις, καφέ και κοινόχρηστα περιβάλλοντα, στην Privacy Display τα hardware και software λειτουργούν ως ένα, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην εμπειρία θέασης.

Ελέγχοντας τον τρόπο με τον οποίο τα pixels διαχέουν το φως, η οθόνη διατηρεί το περιεχόμενο καθαρό, φωτεινό και άνετο στην καθημερινή χρήση, ενώ περιορίζει αυτό που μπορούν να δουν οι γύρω. Η Privacy Display του Galaxy όταν ενεργοποιείται, περιορίζει την ορατότητα από πλάγιες γωνίες θέασης — ακόμη και κατά την εναλλαγή μεταξύ κάθετου (portrait) και οριζόντιου (landscape) προσανατολισμού.

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν πότε ενεργοποιείται, για παράδειγμα κατά την εισαγωγή PIN, μοτίβων και κωδικών ασφαλείας ή κατά το άνοιγμα επιλεγμένων εφαρμογών, καθώς και να ρυθμίζουν τα επίπεδα ιδιωτικότητας ανάλογα με την περίσταση. Η λειτουργία Partial Screen Privacy περιορίζει έξυπνα την ορατότητα για pop-up ειδοποιήσεις, ενώ το Maximum Privacy Protection μειώνει ακόμη περισσότερο την ορατότητα από πλάγιες γωνίες για μεγαλύτερη διακριτικότητα, με ελάχιστη επίδραση σε κατανάλωση ενέργειας ή χρηστικότητα.

Το Private Album, ενσωματωμένο απευθείας στην εφαρμογή Gallery, επιτρέπει στους χρήστες να κρύβουν εύκολα επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να δημιουργούν ξεχωριστό φάκελο ή να συνδέονται σε Samsung Account. Η σειρά Galaxy S26 επεκτείνει, επίσης, την καινοτομία της Samsung στην κρυπτογραφία post-quantum (PQC) σε κρίσιμους μηχανισμούς ασφάλειας του συστήματος, όπως ο έλεγχος γνησιότητας του λογισμικού και η προστασία του firmware.

Οι νέες αναβαθμίσεις στο Knox Matrix ενισχύουν περαιτέρω την προστασία στο οικοσύστημα των συνδεδεμένων Galaxy συσκευών, προσφέροντας end‑to‑end κρυπτογράφηση με υποστήριξη PQC για περισσότερες υπηρεσίες, όπως η μεταφορά eSIM, και παράλληλα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση ενημερώσεων firmware μέσω της λειτουργίας Security Status of Your Devices.

Όλες αυτές οι εμπειρίες υποστηρίζονται από το Samsung Knox, την πολυεπίπεδη πλατφόρμα ασφάλειας που προστατεύει τις Galaxy συσκευές από το επίπεδο του chip και πάνω. Tο Knox Vault προσθέτει ένα φυσικό επίπεδο προστασίας, απομονώνοντας ευαίσθητα δεδομένα μέσα σε δικό του ασφαλές hardware. Σε συνδυασμό με ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν πώς λειτουργούν οι AI δυνατότητες, το Galaxy S26 συνδυάζει hardware και software για μια ολοκληρωμένη, συστημική προσέγγιση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι αναβαθμίσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν το εδραιωμένο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και ιδιωτικότητας του Galaxy, που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing, Secure Wi‑Fi και πολλές ακόμη. Τα επίπεδα προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους χρήστες διαφάνεια, επιλογές και ουσιαστικό έλεγχο, μέσα από τη συνεχή καινοτομία της Samsung στην ασφάλεια κινητών συσκευών στην εποχή του AI. Παράλληλα, με επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, το Galaxy S26 συμβάλλει ώστε η προστασία αυτή να παραμένει για τα χρόνια που έρχονται.

Η ευκολία χρήσης του Galaxy S26 συμπληρώνεται με τη νέα σειρά Galaxy Buds4, η οποία αποτελεί τον φυσικό «σύντροφο» του Galaxy S26, επεκτείνοντας τις καθημερινές εμπειρίες πέρα από το τηλέφωνο, ενώ προσφέρει πλούσιο hi‑fi ήχο.

Διαθεσιμότητα

Τα Galaxy S26 Ultra, S26+ και S26 θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από σήμερα, 25 Φεβρουαρίου μέσω του Samsung.com/gr και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung σε Ελλάδα και Κύπρο. Η σειρά Galaxy S26 διατίθεται σε Cobalt Violet, White, Black και Sky Blue, καθώς και τα αποκλειστικά στο Samsung.com Pink Gold και Silver Shadow.

Για προπαραγγελίες από το Samsung.com/gr ακολουθούν οι παρακάτω προσφορές:

Galaxy S26 512GB στην τιμή αγοράς του Galaxy S26 256GB και το Galaxy S26+ 512GB στην τιμή του Galaxy S26+ 256GB.



Galaxy S26 Ultra 512GB στην τιμή του S26 Ultra 256GB και το Galaxy S26 Ultra 1TB (Black, Silver Shadow) με όφελος 200€.



όφελος 10% στην αγορά ενός Galaxy Wearable ή Tablet, με ταυτόχρονη προπαραγγελία του νέου Galaxy S26 Series.