Weekly Telecom: Ανεβάζει τον πήχη ο ΟΤΕ – Ελληνική πρωτιά στο 5G SA

Η εβδομάδα που πέρασε μας απέδειξε πως η Ελλάδα παίζει πλέον στα «μεγάλα σαλόνια» της παγκόσμιας συνδεσιμότητας ◆ Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των Ookla και Omdia για το 2026, η χώρα μας καταγράφει μια εκρηκτική πορεία στην ενσωμάτωση των δικτύων 5G Standalone (SA), με την Cosmote να ηγείται της προσπάθειας και τις ταχύτητες να αγγίζουν τα 489 Mbps, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές Non-Standalone συνδέσεις ◆ Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος ΟΤΕ και ο Κώστας Νεμπής έδωσαν το σύνθημα «ανεβάζουμε τον πήχη» στο ετήσιο Management Team Meeting -ένα άρτια οργανωμένο event- ξεκαθαρίζοντας πως η στρατηγική για το 2026 περιλαμβάνει 3,5 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας και μαζική υιοθέτηση Τεχνητής Νοημοσύνης ◆ Είχατε καμία αμφιβολία; ◆ Στην ίδια εκδήλωση, η Dominique Leroy από την Deutsche Telekom και ο Benjamin Bargetzi άκουσαν για τον στόχο της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης της χώρας ◆ Προφανώς, ούτε και η DT έχει αμφιβολία για την επένδυσή της! ◆ Η αναφορά σε διαστημικές τεχνολογίες έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, καθώς η ΕΕΤΤ προκήρυξε έργο 3,2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος εποπτείας δορυφόρων ΗΩΣ στον Αυλώνα ◆ Φαίνεται πως η ΕΕΤΤ θέλει να βλέπει τα πάντα (και) στον ουρανό, ενώ η χώρα δρομολογεί την απόκτηση δικού της στρατιωτικού δορυφόρου MILSATCOM μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε τον ουρανό με σιγουριά και όχι μόνο για να δούμε αν θα βρέξει…

