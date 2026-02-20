Η Pylones και η SailPoint σε ένα στρατηγικό roundtable για το μέλλον του Identity Security

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 το executive roundtable που διοργάνωσε η Pylones, σε συνεργασία με τη SailPoint, συγκεντρώνοντας επιλεγμένα στελέχη της αγοράς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και η στρατηγική σημασία του Identity Security στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον.

Εκ μέρους της Pylones, ο Γιάννης Τζανετής, Business Development Manager, Head of AI, New Products & Services, αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία της εταιρείας με τη SailPoint, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ενιαίας προσέγγισης στην ασφάλεια ψηφιακών ταυτοτήτων. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή των λύσεων Identity Security στη μείωση του ρίσκου, στη συμμόρφωση και στη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των οργανισμών.

Από την πλευρά της SailPoint, ο Andrea Solaroli, Regional VP Sales, παρουσίασε το όραμα της εταιρείας για ένα πιο δυναμικό και ευφυές μοντέλο Identity Security, όπου η αυτοματοποίηση, η ορατότητα και η συνεχής αξιολόγηση πρόσβασης αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά case studies από διεθνείς οργανισμούς, αναδεικνύοντας πώς η υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων Identity Security συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ρίσκου και στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η συζήτηση ανέδειξε την αυξανόμενη ανάγκη των οργανισμών να μεταβούν από παραδοσιακές προσεγγίσεις διαχείρισης ψηφιακών ταυτοτήτων σε ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό μοντέλο Identity Security, που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια ή τη συμμόρφωση.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Milos Restaurant, σε ένα περιβάλλον που ευνόησε τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό olive oil tasting experience και μετά ακολούθησε δείπνο, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για ουσιαστικό networking.

Η Pylones συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες υψηλής αξίας και σε στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις κρίσιμες τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής.