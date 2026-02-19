Στρατηγική συνεργασία RSM Ελλάδος και DGTAL για την υποστήριξη επιχειρήσεων στην υιοθέτηση ΤΝ

Η RSM Ελλάδος και η DGTAL ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία που εισάγει στην ελληνική αγορά μια ολοκληρωμένη πρόταση συμβουλευτικής προσέγγισης και πρακτικής εφαρμογής λύσεων για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από τις επιχειρήσεις. Στόχος της συνεργασίας είναι να βοηθήσει οργανισμούς κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της AI, υλοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις με μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια συνεργασία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς καλύπτει το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών σχετικά με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδυάζοντας την εμπειρία της RSM Ελλάδος στην επιχειρηματική συμβουλευτική με την εξειδικευμένη γνώση της DGTAL στην υλοποίηση εξατομικευμένων έργων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο συνδυασμός των εξειδικεύσεων: Από τη στρατηγική καθοδήγηση μέχρι τις πρακτικές λύσεις

Το νέο μοντέλο που φέρνουν η RSM Ελλάδος και η DGTAL ξεκινά από την εκπαίδευση των επικεφαλής των επιχειρήσεων και την αναγνώριση των αναγκών και των ευκαιριών χάρη στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών. Περιλαμβάνει την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και ολοκληρώνεται με τη διαρκή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των εργαλείων, ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές προκλήσεις.

Η συνεργασία συνδυάζει τη στρατηγική καθοδήγηση και την οργανωτική τεχνογνωσία της RSM Ελλάδος με τις λύσεις αυτοματοποίησης της DGTAL, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που καλύπτει από τον σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή και τη μέτρηση απτών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα απαντά σε μια αυξανόμενη ανάγκη της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα “The RSM Board Diversity Survey”, μόλις το 2% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών διαθέτει εξειδίκευση σε IT & Technology, γεγονός που δημιουργεί κενό στη στρατηγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συνεργασία RSM Ελλάδος και DGTAL στοχεύει ακριβώς στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, παρέχοντας στοχευμένη καθοδήγηση, εκπαίδευση και λύσεις πρακτικής εφαρμογής, ώστε στελέχη και επικεφαλής επιχειρήσεων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αξιοποιούν πραγματικά τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Ένα ενιαίο end-to-end μοντέλο για βιώσιμη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η συνεργασία των δύο εταιρειών φέρνει έναν συνδυασμό γνώσης και εμπειρίας που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, από την αξιολόγηση των αναγκών μέχρι την καθημερινή εφαρμογή της τεχνολογίας στις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Παράλληλα, στοχεύει να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της αγοράς, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα γρήγορης εφαρμογής και αξιοποίησης της AI για ουσιαστικό επιχειρησιακό αντίκτυπο.

Η DGTAL συμβάλλει με πρακτικές λύσεις αυτοματοποίησης, αξιοποιώντας “έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς” (AI agents) που αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες και απαιτητικές εργασίες με δεδομένα, όπως ο έλεγχος πληροφοριών, η εύρεση λαθών και η υποστήριξη διαδικασιών πληρωμών. Η χρήση τους μειώνει σημαντικά τον χρόνο που δαπανούν οι ομάδες σε χειρωνακτικές εργασίες και αυξάνει την ακρίβεια και την ταχύτητα των διαδικασιών.

Η RSM Ελλάδος, με πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες — στρατηγική, διαχείριση κινδύνων, data analytics, εσωτερικό έλεγχο και βελτιστοποίηση λειτουργιών — διασφαλίζει ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιείται οργανωμένα, με ξεκάθαρη επιχειρησιακή στόχευση και μεθοδολογική συνέπεια. Η καθοδήγηση που προσφέρει επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στον δικό τους τρόπο λειτουργίας, με πρακτικό και μετρήσιμο όφελος.

Με αφορμή τη στρατηγική συμφωνία, η κυρία Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece ανέφερε πως: «Η στρατηγική συνεργασία με την DGTAL σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσω συνδυασμού στρατηγικής καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής, οι επιχειρήσεις αποκτούν όχι μόνο γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και εργαλεία και λύσεις που μπορούν άμεσα να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες της νέας ψηφιακής εποχής.»

Η κυρία Βάντα Γιαννάρα, Co-founder & CEO της DGTAL ανέφερε σχετικά: «Μαζί με τη RSM Greece φέρνουμε στην ελληνική αγορά έναν νέο τρόπο λειτουργίας: AI agents που αναλαμβάνουν το “βαρύ” χειρωνακτικό έργο σε κρίσιμες, data heavy διαδικασίες – ξεκινώντας από τη μισθοδοσία και συνεχίζοντας σε τομείς όπως το due diligence και το audit. Δεν μένουμε στη θεωρία· παραδίδουμε υλοποίηση με μετρήσιμο ROI».

Με τον συνδυασμό στρατηγικής και τεχνολογίας, οι δύο εταιρείες εισάγουν ένα μοντέλο συνεργασίας που προσφέρει διοικητική καθοδήγηση, πρακτική υλοποίηση και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, η μείωση λαθών και κόστους, η επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και η δημιουργία βιώσιμης αξίας για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι λύσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ολιστικά — από τη διοικητική κορυφή μέχρι τις επιχειρησιακές ομάδες — υποστηρίζοντας την εκπαίδευση, την κατανόηση και την εφαρμογή πρακτικών αλλαγών που οδηγούν σε πιο αποδοτικές λειτουργίες και σταθερά καλύτερα αποτελέσματα.

Λύσεις εκπαίδευσης, ετοιμότητας και πρακτικής εφαρμογής σε ενιαίο πλαίσιο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, παρέχονται λύσεις που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, το μέγεθος και το επίπεδο ωριμότητας της εκάστοτε επιχείρησης. Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν την end‑to‑end προσέγγιση περιλαμβάνουν:

Εκπαιδευτικά workshops για Διοικητικά Συμβούλια & C‑Level στελέχη, σχεδιασμένα εξατομικευμένα για κάθε κλάδο και οργάνωση, με στόχο την κατανόηση επιχειρηματικών ευκαιριών, στρατηγικών επιλογών και πρακτικών εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

AI Readiness Assessment & Roadmap, που αξιολογεί την ετοιμότητα της επιχείρησης (δεδομένα, διαδικασίες, ικανότητες) και διαμορφώνει ένα ρεαλιστικό, εξατομικευμένο πλάνο υιοθέτησης AI.

Business Process Optimization & Management Consulting, το οποίο περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο πιο αποτελεσματικές, αυτοματοποιημένες και data‑driven λειτουργίες.

Agentic AI Tools, δηλαδή σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που αυτοματοποιούν καθημερινές εργασίες και κρίσιμες λειτουργίες, προσφέροντας πρακτικά, μετρήσιμα οφέλη, όπως μείωση λαθών, εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση ακρίβειας.