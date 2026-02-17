Η GCC Hellas ενώνει δυνάμεις με τη Zyxel Networks

Η στρατηγική αυτή συνεργασία στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της GCC Hellas στη διανομή προστιθέμενης αξίας (value-added distribution), προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία και ο αντίκτυπος των λύσεων δικτύωσης και ασφάλειας της Zyxel Networks στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων λύσεων δικτύωσης, WiFi, συσκευών ασφάλειας και πλατφορμών διαχείρισης μέσω cloud. Η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστήριξης και pre-sales που παρέχει η GCC Hellas.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η GCC Hellas θα προσφέρει τις προηγμένες λύσεις δικτύωσης και ασφάλειας της Zyxel Networks, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας και κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Ένας από τους βασικούς τομείς εστίασης της Zyxel Networks είναι ο κλάδος της Φιλοξενίας, από μικρά apartment hotels έως μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και συγκροτήματα. Οι συνεργάτες της GCC Hellas θα επωφεληθούν από βελτιωμένες επιδόσεις, επεκτασιμότητα και αυξημένη ασφάλεια, με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας και της αξιοπιστίας μιας έμπειρης ομάδας επαγγελματιών του κλάδου.

Η GCC Hellas ξεκινά άμεσα τη διάθεση των λύσεων της Zyxel Networks, με έμφαση στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε συνεργάτη. Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της GCC Hellas για την παροχή τεχνολογικών λύσεων υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών υπηρεσιών.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις δικτύωσης και ασφάλειας στους συνεργάτες μας.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο Ανδρέας Γερακανάκης, General Manager της GCC Hellas, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Zyxel Networks, φέρνοντας τις καινοτόμες λύσεις δικτύωσης και ασφάλειaς στους συνεργάτες μας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις υψηλών επιδόσεων σε διαφορετικούς κλάδους και ανυπομονούμε να προωθήσουμε από κοινού την ανάπτυξη και την καινοτομία.»

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο Dmitry Tanyukhin, Senior Director για την Αφρική, τις χώρες της ΚΑΚ (CIS), την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, της Zyxel Networks δήλωσε: «Μέσω αυτής της συνεργασίας, η GCC Hellas θα φέρει τις αξιόπιστες λύσεις δικτύωσης και κυβερνοασφάλειας της Zyxel στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, βοηθώντας τους οργανισμούς να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητά τους, να προστατεύσουν τις λειτουργίες τους και να αναπτυχθούν με αυτοπεποίθηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο της Φιλοξενίας — από boutique και apartment hotels έως μεγάλα resorts και ξενοδοχειακές αλυσίδες — όπου τα ασφαλή και αδιάλειπτης λειτουργίας δίκτυα για επισκέπτες και προσωπικό είναι ζωτικής σημασίας.»