Weekly Telecom: Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ κ. Γιώργο…

Η αγορά μας πλέον είναι σίγουρα φτωχότερη. Ξεκινάμε λοιπόν με μια δυσάρεστη είδηση που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό επιχειρείν, καθώς η αγορά αποχαιρέτησε τον Γιώργο Γεράρδο, τον εμβληματικό ιδρυτή της Πλαίσιο Computers, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από 14 τετραγωνικά στη Στουρνάρη για να χτίσει μια αυτοκρατορία και να φτιάξει την «ελληνική Silicon Valley», διδάσκοντας τι σημαίνει «success story» πριν καν εφευρεθεί ο όρος ◆ Έναν άνθρωπο που μίλησε για το «πολυκαναλικό» σύστημα, πολύ πριν υπάρξει ο όρος «omnichannel». Που υπήρξε δάσκαλος, μέντορας και εμψυχωτής, ένα ζωντανό παράδειγμα για πολλούς από εμάς. Τον καπετάνιο, που κατάφερε να ξεπεράσει τις φουρτούνες σε χαλεπούς καιρούς. Τον «κύριο Γιώργο» που θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα. Πως να τον ξεχάσει όποιος είχε την τύχη να τον γνωρίσει, όπως ο «μπαγάσας» που υπογράφει; Οι ιδρυτές φεύγουν, τα φωτεινά παραδείγματα -για όλους- και η συνέχεια του Πλαισίου είναι εδώ! ◆ Έναν χρόνο πριν, μιλώντας στο περιοδικό InfoCom, μας είχε πει πολύ σημαντικά πράγματα για αυτήν την πορεία, τα οποία αξίζει να διαβάσετε ακόμη και σήμερα.

