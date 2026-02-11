Έφυγε ο Γιώργος Γεράρδος, ο «κύριος Γιώργος» της Πλαίσιο Computers

Την απώλεια του ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γιώργου Γεράρδου, ανακοίνωσε η «Πλαίσιο Computers», αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που καθόρισε την πορεία της για 57 συναπτά έτη. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, «π Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση – όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος».
Η πορεία και η επιτυχία του Γεράρδου
Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, ο Γεράρδος φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών και ακολούθως στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, εντόπισε το κενό στην αγορά εξοπλισμού τεχνικών γραφείων. Με δανεικό κεφάλαιο 80.000 δραχμών από φίλους και συγγενείς, ίδρυσε την εταιρεία σε ένα κατάστημα 14 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη. Η καινοτομία του να εισάγει προϊόντα απευθείας, καταργώντας τους ενδιάμεσους μεσάζοντες, εξασφάλισε ανταγωνιστικές τιμές και έθεσε τα θεμέλια του ομίλου.
Η επιχειρηματική του διορατικότητα οδήγησε σε διαδοχικούς σταθμούς ανάπτυξης. Το 1985 η εταιρεία εισήλθε στην πληροφορική και το 1987 δημιούργησε το Turbo-X, τον πρώτο υπολογιστή ελληνικής συναρμολόγησης (built-to-order). Το 1995, ο Γιώργος Γεράρδος εφάρμοσε το μοντέλο multichannel με καταλόγους και τηλεφωνικές πωλήσεις, ενώ το 1999 η Πλαίσιο εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λάνσαρε το plaisio.gr. Κομβικό σημείο αποτέλεσε η δημιουργία του κέντρου logistics στη Μαγούλα το 2009. Η επένδυση αυτή δικαιώθηκε απόλυτα κατά την πανδημία, όταν εξυπηρετήθηκαν 230.000 πελάτες εντός ολίγων ημερών. Για την προσφορά του, τιμήθηκε το 2021 ως «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την EY.
Πέρα από τους αριθμούς, η ανακοίνωση της εταιρείας εστιάζει στην ανθρωποκεντρική κουλτούρα του εκλιπόντος. Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο τυπικός «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο «κύριος Γιώργος». Ήταν ο ηγέτης που γνώριζε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, τους οποίους εμψύχωνε συμβουλεύοντάς τους «να μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε». Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του τον γιο του, Κώστα Γεράρδο, και τα τρία εγγόνια του, έχοντας διασφαλίσει την ομαλή διαδοχή και τη συνέχεια του επιχειρηματικού οράματος.
Οι αρχές και η φιλοσοφία του
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ένα χρόνο πριν στο περιοδικό InfoCom, ο Γιώργος Γεράρδος είχε περιγράψει τη φιλοσοφία του, τονίζοντας πως έβλεπε τον πελάτη ως συνεργάτη ζωής. Εξήγησε πως η διπλή του ιδιότητα ως φοιτητή και εμπόρου, του επέτρεψε να κατανοεί τις ανάγκες της αγοράς καλύτερα από κάθε έρευνα. Ανατρέχοντας στις δυσκολίες, όπως η στρατιωτική θητεία παράλληλα με τις σπουδές, είχε κάνει ειδική μνεία στον πατέρα και τη σύζυγό του. Όπως είχε δηλώσει, η στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους αποτέλεσε ανεκτίμητο κεφάλαιο, καθώς εκείνοι «έβαλαν πλάτη» για να συνεχιστεί η πορεία της επιχείρησης.
Σχετικά με την επιχειρηματικότητα, πίστευε πως το DNA δεν αρκεί, αλλά ο κρίσιμος παράγοντας είναι το περιβάλλον, το οποίο ξεκινά από την οικογένεια, συνεχίζεται στο σχολείο και ολοκληρώνεται με την αδιάλειπτη προσπάθεια στον επαγγελματικό χώρο. Ως στρατηγική επιβίωσης πρόκρινε το δόγμα «diversify or die», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγρήγορση που οδηγεί στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Για τη διαδοχή, είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Κώστα Γεράρδο, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία από μικρή ηλικία, αλλά και στο management team που προερχόταν από το «φυτώριο» του Πλαισίου.
Στον ανταγωνισμό με τους διεθνείς παίκτες, θεωρούσε πως το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας ελληνικής εταιρείας είναι η απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος και της νοοτροπίας, σε αντίθεση με το απρόσωπο management των πολυεθνικών. Ως ηγέτης, προσδιόριζε τον εαυτό του ως μαχητικό, δίκαιο και αξιοκρατικό, δίνοντας όμως έμφαση στα ανθρώπινα συναισθήματα. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει πως «αυτή η ανθρώπινη σχέση δίνει μία άλλη διάσταση που κάνει την ομάδα παντοδύναμη». Κλείνοντας, είχε ορίσει ως το μεγαλύτερο προσωπικό του επίτευγμα τη συνέπεια που απέρρεε από την αγάπη για αυτό που έκανε.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου. Η οικογένεια, αντί στεφάνου, επιθυμεί την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Η επιλογή αυτή τιμά τη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου και τη βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα, τα ακριτικά νησιά και την εκπαίδευση.
Τράπεζα: ALPHA BANK AE – Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965 – ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965 – Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.