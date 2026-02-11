AtomoPlus: νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές

Το AtomoPlus, η πλατφόρμα HR και Μισθοδοσίας που έχει αναπτυχθεί από τη Uni Systems, εισέρχεται πλέον στο επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της, καθώς επανασχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών της με μια νέα εφαρμογή για κινητά. Η εφαρμογή καλύπτει όλες τις σχετικές λειτουργίες, από την καταγραφή ωραρίων και την υποβολή αιτημάτων άδειας έως την πρόσβαση σε ενημερώσεις μισθοδοσίας, διευκολύνοντας τις καθημερινές εργασίες όσο ποτέ.

Έπειτα από περισσότερο από δύο δεκαετίες λειτουργίας, αυτή η σημαντική αναβάθμιση της πλατφόρμας έρχεται να εισαγάγει μια σειρά από βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος εφαρμογών, εμπλουτισμένου με νέες δυνατότητες αναφορών, ισχυρά πλαίσια δοκιμών και διασυνδέσεις σε πραγματικό χρόνο με Δημόσιους Φορείς. Αυτές οι βελτιώσεις δημιουργούν το πλαίσιο για μια πιο έξυπνη, διασυνδεδεμένη και έτοιμη για το μέλλον πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύνολο λειτουργιών καλύπτοντας ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διασύνδεσης και διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο σε όλα τα ζητήματα μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους και εργαλεία, ώστε οι ομάδες της να προσφέρουν αξιόπιστη και άμεση προστιθέμενη αξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των διαδικασιών.

Το AtomoPlus που αναγνωρίστηκε στην αναφορά της Gartner του 2020 “HCM Technology Strategy for EMEA-Headquartered Organizations: Key Considerations When Investing”, εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 40 ενεργούς πελάτες.