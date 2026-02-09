Υπουργείο Καινοτομίας: Ctr+Alt+Del & upgrade για να φύγουν τα εθνικά bugs [Weekly Telecom]

Ισορροπώντας ανάμεσα στο ψηφιακό όραμα και την πεζή πραγματικότητα, η εβδομάδα που πέρασε είδε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός νέου χαρτοφυλακίου ◆ Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει -με εμφατικό τρόπο- ότι η Ελλάδα είναι ένας εν δυνάμει παίκτης στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης ◆ Ο λόγος για το σχέδιο δημιουργίας Υπουργείου Καινοτομίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί τη σχετική αναφορά στην εκδήλωση για τη σύμπραξη της OpenAI με ελληνικές startups, φιλοδοξώντας το εθνικό μας «upgrade» να έχει ως κεντρικό πυλώνα την τεχνολογία αιχμής και την ΤΝ ◆ Σωστή κίνηση και ας είναι ακόμα σε beta version… ◆ Βέβαια, ενώ εμείς οραματιζόμαστε ψηφιακά άλματα και unicorns, η κοινωνία μοιάζει να έχει άλλες προτεραιότητες και σαφώς περισσότερο άγχος, καθώς το Ευρωβαρόμετρο δείχνει πως οι προτεραιότητες της είναι οικονομία, υγεία και ακρίβεια, με το 56% των Ελλήνων να δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον της χώρας, ένα ποσοστό που θα έπρεπε να χτυπάει καμπανάκια σε κάθε επικοινωνιακό επιτελείο που σέβεται τον εαυτό του. Και σε κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, αν υπάρχει -διαχρονικά- τέτοιο πράγμα σε αυτή τη χώρα…

