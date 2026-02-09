Close Menu
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου

Διοικητικές μεταβολές στον όμιλο Softweb

infocomBy 1 Min Read Στελέχη

Η Alphabit, εταιρεία του Ομίλου Softweb, ανακοινώνει ότι ο κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κ. Σταύρος Αρώνης αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή, με αρμοδιότητα τη διοίκηση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Η ανωτέρω διοικητική μεταβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενοποίησης της Alphabit στον Όμιλο Softweb και υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης Ομίλου Οικοσυμμετρίας, με ενιαίες λύσεις που καλύπτουν business software, επικοινωνία και στρατηγική, και κυβερνοασφάλεια.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.