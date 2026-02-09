Διοικητικές μεταβολές στον όμιλο Softweb

Η Alphabit, εταιρεία του Ομίλου Softweb, ανακοινώνει ότι ο κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κ. Σταύρος Αρώνης αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή, με αρμοδιότητα τη διοίκηση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Η ανωτέρω διοικητική μεταβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενοποίησης της Alphabit στον Όμιλο Softweb και υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης Ομίλου Οικοσυμμετρίας, με ενιαίες λύσεις που καλύπτουν business software, επικοινωνία και στρατηγική, και κυβερνοασφάλεια.