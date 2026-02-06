Η Sphynx ενισχύει το χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας

Η Sphynx ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικών συνεργασιών με τρεις πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες από το Ισραήλ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή της πορεία και στην ενίσχυση του ρόλου της ως παρόχου προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας για επιχειρήσεις.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Sphynx επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Sphynx SPA Suite που γίνεται η μοναδική, αυτή τη στιγμή, πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακού ρίσκου που συνδυάζει προστασία σε IT συστήματα, IoT & OT υποδομές καθώς και κινητές συσκευές, καλύπτοντας πλέον το σύνολο του σύγχρονου επιχειρησιακού ψηφιακού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η εταιρεία αναβαθμίζει σημαντικά την προστασία των ΙΤ συστημάτων και κρισίμων υποδομών, αξιοποιώνταςκαινοτόμες τεχνολογίες endpoint protection που λειτουργούν προληπτικά, προβλέποντας και εξουδετερώνοντας επιθέσεις ransomware πριν αυτές εκδηλωθούν, μειώνοντας δραστικά τον επιχειρησιακό και οικονομικό κίνδυνο για οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών, η Sphynx αναλαμβάνει την εμπορική διάθεση και υποστήριξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών στην Ελλάδα, καθώς και σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε λύσεις αιχμής, συνδυασμένες με τοπική παρουσία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Οι νέες συνεργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας της Sphynx και της επένδυσής της σεκαινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης προστασίας απέναντι στις σύγχρονες και εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.

Οι νέες λύσεις που εισάγει και υποστηρίζει η Sphynx στην ελληνική αγορά περιλαμβάνουν:

Την πλατφόρμα Envoid, η οποία προσφέρει προηγμένη ανίχνευση και προστασία από απειλές σε κινητές συσκευές . Αποτελεί μία από τις πλέον καινοτόμες λύσεις στον χώρο, παρέχοντας άμυνα σε πραγματικό χρόνο μέσω ψηφιακών εγκληματολογικών ελέγχων που εντοπίζουν σύνθετες επιθέσεις — ακόμη και zero-click exploits — τις οποίες τα παραδοσιακά εργαλεία αδυνατούν να ανιχνεύσουν.

Την πλατφόρμα DeviceTotal , που πρωτοπορεί στη διαχείριση ευπαθειών για συσκευές OT και IoT, αξιοποιώντας εξελιγμένους αλγορίθμους ανάλυσης χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση agents στις συσκευές, διασφαλίζοντας έτσι ευρεία κάλυψη με ελάχιστη επιχειρησιακή επιβάρυνση.

Την εφαρμογή Deceptive Bytes, μια προηγμένη λύση ασφάλειας τερματικών συσκευών που αποτρέπει ransomware και εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό πριν εκκινήσουν την επίθεσή τους. Βασίζεται σε τεχνολογία εξαπάτησης που μεταβάλλει δυναμικά το περιβάλλον εκτέλεσης, παραπλανώντας τον κακόβουλο κώδικα και εξουδετερώνοντάς τον προληπτικά.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sphynx, καθηγητής Γιώργος Σπανουδάκης:

«Τα σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν πλέον επεκταθεί πολύ πέρα από τα παραδοσιακά όρια των συστημάτων πληροφορικής. Με τις νέες στρατηγικές συνεργασίες που ανακοινώνουμε, η Sphynx κάνει ένα ουσιαστικό βήμα ανάπτυξης, διευρύνοντας την ικανότητά της να προσφέρει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας για IT, OT και κινητά περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να παρέχουμε πραγματικά cutting-edge τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.»

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Cyber Intelligence Summit, παρουσία εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν live επιδείξεις των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από στελέχη και decision-makers του χώρου.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, η Sphynx ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά της να προσφέρει εξειδικευμένη, end-to-end υποστήριξη κυβερνοασφάλειας, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτομία και εμπειρία.