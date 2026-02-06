Η Aboutnet απορροφά μέρος του πελατολογίου και των στελεχών της TotalWeb

Η Aboutnet, μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρίες παροχής digital υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει την απορρόφηση μέρους του πελατολογίου καθώς και στελεχών της digital agency TotalWeb, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Η TotalWeb έχει διαχρονική εξειδίκευση στο custom web development, με κύρια έμφαση στην πλατφόρμα OpenCart, υλοποιώντας απαιτητικά e-shops και custom λύσεις για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ενώ σε μικρότερο βαθμό δραστηριοποιείται και στο digital marketing.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης της Aboutnet, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες συνεργασίες και απορροφήσεις, με σκοπό τη συνεχή ενίσχυση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της εταιρίας.

Με την ένταξη των πελατών και των έμπειρων στελεχών της TotalWeb στο οικοσύστημα της Aboutnet, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια της συνεργασίας, η τεχνική υποστήριξη σε υψηλό επίπεδο και η περαιτέρω εξέλιξη των έργων, αξιοποιώντας τις υποδομές, τις πιστοποιήσεις και το πολυεπίπεδο know-how της Aboutnet σε web development, e-commerce και digital marketing.

Η Aboutnet, με ιστορία άνω των 25 ετών, περισσότερους από 2.000 ενεργούς πελάτες, δεκάδες διακρίσεις και ισχυρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη και την καινοτομία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και δυναμικούς παίκτες στον χώρο του digital transformation των ελληνικών επιχειρήσεων.