Η EY Ελλάδος αξιοποιεί την Crowdcruit για προσλήψεις ταλέντου cybersecurity

Τη συνεργασία της με την Crowdcruit, πλατφόρμα που επικεντρώνεται σε προσλήψεις επαγγελματιών στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοίνωσε η EY Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή, ενδυναμώνει τη δέσμευση της EY να δημιουργεί ομάδες με περιζήτητες δεξιότητες, που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες.

Η Crowdcruit αποτελεί μία εξειδικευμένη πλατφόρμα tech hiring, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών ρόλων, όπως cybersecurity, software engineering, cloud, data και AI. Μέσα από προηγμένα εργαλεία συνέντευξης, έξυπνα συστήματα αξιολόγησης υποψηφίων και crowd-driven μοντέλα προσλήψεων, υποστηρίζει οργανισμούς να καλύπτουν θέσεις υψηλών τεχνικών απαιτήσεων με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια.

Αξιοποιώντας το Crowdcruit Console, οι ομάδες Talent της EY Ελλάδος θα μπορούν να:

Δημιουργούν και να δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας της EY, επικεντρωμένες αποκλειστικά σε επαγγελματίες του cybersecurity,

Να αξιολογούν υποψηφίους με αυξημένη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία αποκλειστικά σχεδιασμένα για προσλήψεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας,

Να διεξάγουν data-driven συνεντεύξεις μέσω της εξελιγμένης τεχνολογίας συνεντεύξεων και αξιολογήσεων της Crowdcruit, και

Να μειώσουν τον χρόνο πρόσληψης (time-to-hire) για κρίσιμες θέσεις cybersecurity, κάνοντας streamline τα workflows.

Ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Crowdcruit αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την αριστεία στην προσέλκυση ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η προηγμένη, καινοτόμος και εστιασμένη προσέγγιση της Crowdcruit στην προσέλκυση επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας, μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε και να εξασφαλίζουμε cybersecurity ταλέντα, με ταχύτητα και ακρίβεια. Αυτή η συνεργασία ενισχύει την ικανότητά μας να στηρίζουμε ακόμη αποτελεσματικότερα τους πελάτες μας, καθώς διαχειρίζονται ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να παραμένουν μπροστά, με αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα».

Με τη σειρά του, ο Ευάγγελος Μουρίκης, CEO της Crowdcruit, ανέφερε: «Είναι τιμή μας που η EY Ελλάδος επέλεξε την Crowdcruit να την υποστηρίξει στις προσλήψεις επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας. Η υιοθέτηση του Crowdcruit Console από μία εταιρεία με το μέγεθος και τη φήμη της EY, αποτελεί μία αναγνώριση και επιβεβαίωση της εξειδίκευσής μας και της καινοτομίας που φέρνουμε στην αγορά».