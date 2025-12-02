Επτά δορυφόροι made in Greece στις νέες εγκαταστάσεις της Open Cosmos

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή διαστημικής αυτοδυναμίας, αποκτώντας όχι μόνο τους δικούς της δορυφόρους αλλά και όλο το πλέγμα υποδομών, τεχνολογίας αιχμής και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που απαιτείται για να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο παραγωγής και εξαγωγής προηγμένων διαστημικών συστημάτων και υπηρεσιών.

Το μήνυμα αυτό ανέδειξε η Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Παλλήνη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η Open Cosmos Aegean έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας σημαντικό τμήμα του. Κατασκευάζει επτά δορυφόρους τεχνολογίας αιχμής -από τους συνολικά δεκατρείς του προγράμματος- στις εγκαταστάσεις της, όπου λειτουργούν clean rooms συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. και ολοκληρωμένες υποδομές σχεδίασης, συναρμολόγησης, δοκιμών και επιχειρησιακής αξιοποίησης δορυφόρων.

Η κ. Καλαμά ανέφερε επίσης πως η εταιρία στην Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη να εξάγει τεχνολογία. Όπως είπε έχει καταθέσει προτάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε μια χώρα της Κεντρικής Ασίας και σε μια ακόμη στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε πως στα πλάνα της Open Cosmos είναι η επέκτασή της στο πεδίο της ασφαλούς επικοινωνίας, στην παροχή προσιτής και τυποποιημένης δορυφορικής συνδεσιμότητας για το διαδίκτυο των πραγμάτων, που έγινε ακόμη πιο εφικτή μετά την πρόσφατη εξαγορά της πορτογαλικής startup Connected.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Open Cosmos Rafel Jordà Siquier, παρουσίασε το όραμα της εταιρίας για ένα ανοιχτό, συνεργατικό ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα και τη στρατηγική σημασία της ελληνικής συμμετοχής.

«Δημιουργήσαμε την Open Cosmos με την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στο διάστημα πρέπει να είναι ανοιχτή, συνεργατική και να απαντά αποτελεσματικά σε υπαρκτές προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι πλέον ένα κομβικό σημείο αυτής της προσπάθειας. Με τις υποδομές μας στην Παλλήνη, τους ελληνικούς δορυφόρους που κατασκευάζουμε, και τη συμμετοχή της χώρας στο OpenConstellation, η Ευρώπη αποκτά ένα νέο κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης διαστημικής τεχνολογίας με ισχυρή διεθνή προοπτική».

Από την πλευρά του ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως «αποτελεί γεγονός αδιαμφησβήτητο ότι το εγχώριο διαστημικό οικοσύστημα αναπτύσσεται. Πέντε δορυφόροι του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων τέθηκαν με επιτυχία σε τροχιά την περασμένη Παρασκευή (δύο επιχειρησιακοί και τρεις πειραματικοί) παρέχοντάς μας πολύτιμα δεδομένα ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ήδη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμοιράζει δορυφορικά δεδομένα που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας στις υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με συνέπεια, ταχύτητα και σχέδιο συνεχίζουμε, ώστε όλα τα έργα του Προγράμματος να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων με το μέγιστο όφελος για το τεχνολογικό οικοσύστημα, την κοινωνία αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ευρύτερα».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, η Open Cosmos, έχοντας πραγματοποιήσει έως σήμερα συνολική επένδυση 18 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει την κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία: Δύο δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εικόνων με ευκρίνεια μικρότερη του ενός μέτρου και 5 δορυφόρων εξοπλισμένων με συστήματα υψηλής ευκρίνειας πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων, απεικόνισης στο Υπέρυθρο Φάσμα Βραχέος Κύματος (SWIR), δεκτών Internet of Things (IoT) και αυτόματης αναγνώρισης (Automatic Identification Systems – AIS) έργο προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ.

Οι επτά αυτοί δορυφόροι θα είναι διασυνδεδεμένοι με άλλους δορυφόρους και εξοπλισμένοι με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας από το διάστημα στη Γη σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Με την ανάπτυξή τους στο διάστημα το 2026 θα παρέχουν πολύτιμα δεδομένα ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Ελλάδας σε τομείς όπως: Η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η παρακολούθηση θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και η καταπολέμηση της ρύπανσης, ο αποτελεσματικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός και η ενίσχυση της αποδοτικότητας της γεωργίας και η εφαρμογή των προγραμμάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Open Cosmos έχει αναλάβει επίσης την κατασκευή και λειτουργία στην Ελλάδα ενός δορυφορικού επίγειου σταθμού για την παροχή υπηρεσιών τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Επιπρόσθετα, οι 7 ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το καινοτόμο διεθνές συνεργατικό σμήνος της Open Cosmos που επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην παρατήρηση της Γης με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στο OpenConstellation προστίθεται σε ένα δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στην Ευρώπη – και αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο το σμήνος δορυφόρων της υποδομής, αντί να περιορίζεται μόνο στους δικούς της δορυφόρους.

Στην εν λόγω εταιρία απασχολούνται σήμερα 30 μηχανικοί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από διεθνή καριέρα. Απασχολούνται ακόμη και αλλοδαποί μηχανικοί και επαγγελματίες που επέλεξαν την Open Cosmos και την Ελλάδα ως βάση τους.

H Open Cosmos ιδρύθηκε το 2015 στο Ηνωμένο Βασίλειο και σήμερα δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ανάμεσα στους κορυφαίους ανεξάρτητους διαστημικούς φορείς στην Ευρώπη, με έσοδα που ιστορικά έχουν καταγράψει αύξηση κατά 100% ετησίως και κεφαλαιακή ενίσχυση 50 εκατ. δολ. (2023) από ευρωπαϊκά funds (ETF Partners, Trill Impact, A&G).

Τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν υποδομές, με μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εκτόξευσης δορυφόρων, δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω ιδιόκτητης πλατφόρμας δεδομένων και του συνεργατικού σμήνους δορυφόρων, καθώς και συνδεσιμότητα με τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες Internet of Things (IoT).