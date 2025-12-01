Οι telco leaders στο InfoCom World 2025! Τι είπαν; Ποια είναι η επόμενη μέρα; [Weekly Telecom]

Η εβδομάδα που έφυγε σημαδεύτηκε, θετικά, από μια σπάνια συνάντηση κορυφής, καθώς οι νέοι ηγέτες των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων βρέθηκαν στο ίδιο stage, στο InfoCom World 2025, για πρώτη φορά μετά τις διοικητικές αλλαγές ◆ Οι CEOs των ΟΤΕ, Vodafone και Nova έθεσαν επί τάπητος τις προκλήσεις και την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, ζητώντας από το κράτος να γίνει συμπαίκτης και όχι απλώς «εισπράκτορας» ενόψει των κρίσιμων επερχόμενων δημοπρασιών φάσματος ◆ Μπαίνοντας στις στρατηγικές λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το μέλλον, ο Κώστας Νεμπής του ΟΤΕ αναφέρθηκε στον στόχο για κάλυψη του 70% της χώρας με οπτική ίνα, «παίζοντας μπάλα» και στο 5G Standalone, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει ότι το τεράστιο «καράβι» του Οργανισμού έχει χαρούμενο πλήρωμα, αφού ο Όμιλος έλαβε την πιστοποίηση Great Place To Work, αποδεικνύοντας ότι η θετική εταιρική κουλτούρα είναι τελικά το μόνο δίκτυο που δεν πέφτει ποτέ ◆ Από την άλλη πλευρά της σκακιέρας, ο Αχιλλέας Κανάρης σκιαγράφησε τη στρατηγική της Vodafone επιβεβαιώνοντας ένα μαμούθ επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029, ενώ έθεσε επιτακτικά το ζήτημα ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για το φάσμα ως προϋπόθεση για να χτιστεί μια ψηφιακά ώριμη χώρα, χωρίς να παραλείψει την αναφορά στην εκρηκτική ανάπτυξη άνω του 30% στις υπηρεσίες ICT/IoT ◆ Έχω δουλέψει σε τέσσερις αγορές είπε και έχω δει κυβερνήσεις να δημιουργούν και να καταστρέφουν την αγορά ◆ Δυστυχώς, ο Δημήτρης Παπαστεργίου απουσίαζε εκτάκτως στη Βρέμη, όπου έγινε η συνάντηση με τους ομόλογους του ◆ Είναι όμως βέβαιο ότι θα ακούσει την … ομόφωνη «φωνή της αγοράς», δεδομένου ότι ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του CEO της Nova Γιώργου Λάμπρου ◆ Η γενική αίσθηση ήταν ότι οι ηγέτες της αγοράς τηλεπικοινωνιών ξέρουν τι θέλουν και δεν θα ησυχάσουν αν δεν το αποκτήσουν.

