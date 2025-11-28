Νέος οδικός χάρτης της ITU για την παγκόσμια ψηφιακή συνδεσιμότητα

Τα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με έναν οδικό χάρτη για την παροχή συνδεσιμότητας σε όλους παγκοσμίως, καθώς ολοκληρώθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η Παγκόσμια Διάσκεψη Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών (WTDC-25). Το Σχέδιο Δράσης του Μπακού, το οποίο συμφωνήθηκε στη διάσκεψη, καθορίζει την ατζέντα για μια ανθρωποκεντρική ψηφιακή ανάπτυξη που καθοδηγείται από τις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, με επίκεντρο τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, των ελλιπώς εξυπηρετούμενων κοινοτήτων και των ευάλωτων πληθυσμών. Με εκτιμώμενο αριθμό 2,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως να παραμένουν εκτός σύνδεσης, το τετραετές σχέδιο που καλύπτει την περίοδο από το 2026 έως το 2029 υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προώθηση της καθολικής, ουσιαστικής και προσιτής ψηφιακής συνδεσιμότητας για ένα χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

Η Γενική Γραμματέας της Ένωσης, Ντορίν Μπογκντάν-Μάρτιν, δήλωσε πως η WTDC-25 έφερε τον οργανισμό πιο κοντά στον στόχο της καθολικής, ουσιαστικής και προσιτής συνδεσιμότητας για όλους εντός αυτής της δεκαετίας, χαρακτηρίζοντας τη Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης του Μπακού ως «τον οδικό χάρτη μας προς μια ανθρωποκεντρική ψηφιακή ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω». Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στο Μπακού από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, συγκέντρωσε περίπου 2.000 συμμετέχοντες που εκπροσώπησαν 153 Κράτη Μέλη καθώς και το Κράτος της Παλαιστίνης βάσει του Ψηφίσματος 99. Η ευρεία παγκόσμια εκπροσώπηση στη διάσκεψη βοήθησε να διασφαλιστεί μια ευρεία συναίνεση σχετικά με τις προτεραιότητες και τις προσεγγίσεις για την επέκταση των οφελών της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους.

Όπως μεταφέρθηκε στην Τελετή Έναρξης εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, το Μπακού έγινε ο τόπος όπου τα Κράτη Μέλη και οι εταίροι συμφώνησαν σε πρακτικά αποτελέσματα για την καθοδήγηση του αναπτυξιακού έργου της Ένωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τον Ρασάντ Ναμπίγιεφ, Υπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης και Μεταφορών της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι το Αζερμπαϊτζάν συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτών των αποτελεσμάτων, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση της Διακήρυξης του Μπακού, η οποία περιλαμβάνει αναφορά στη Διακήρυξη της COP29 για την Πράσινη Ψηφιακή Δράση, αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση για ένα ψηφιακό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και με βιωσιμότητα. Το Σχέδιο Δράσης του Μπακού, ως το κύριο έγγραφο αποτελεσμάτων, περιλαμβάνει νέα και αναθεωρημένα ψηφίσματα, συστάσεις για τον Τομέα Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU, καθώς και νέες πρωτοβουλίες που αφορούν βασικές προτεραιότητες ψηφιακής ανάπτυξης στις περιφέρειες.

Το Σχέδιο καθορίζει επίσης νέα και αναθεωρημένα ερωτήματα επί θεμάτων που θα εξεταστούν από τις ομάδες μελέτης εμπειρογνωμόνων. Ο Κοσμάς Λάκισον Ζαβαζάβα, Διευθυντής του Γραφείου Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών, επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των μελών σε μια προνοητική ατζέντα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Υπογράμμισε ότι το Σχέδιο σκιαγραφεί τον οδικό χάρτη δράσης για τη γεφύρωση των εναπομεινάντων ψηφιακών χασμάτων, αντιμετωπίζοντας τις μοναδικές ανάγκες των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών, των Περίκλειστων Αναπτυσσόμενων Χωρών και των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών. Πρόσθεσε ότι προσβλέπουν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, συνεργαζόμενοι με κυβερνήσεις για τη δημιουργία ρυθμιστικών πλαισίων που ανοίγουν τον δρόμο στη βιομηχανία και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσουν, καλύπτοντας τα κενά υποδομής για την επίτευξη ουσιαστικής συνδεσιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εκδόθηκε η Έκθεση Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας 2025, η οποία προσφέρει συστάσεις για την επιτάχυνση της προόδου. Βασισμένη στα νέα δεδομένα «Facts and Figures 2025» της Ένωσης, η έκθεση παρέχει πολιτική καθοδήγηση, πλαίσια μέτρησης και λεπτομερή ανάλυση σε όλες τις βασικές διαστάσεις της καθολικής και ουσιαστικής συνδεσιμότητας: ποιότητα, διαθεσιμότητα, προσιτή τιμή, συσκευές, δεξιότητες και ασφάλεια. Παράλληλα, δεδομένου ότι τα ψηφιακά χάσματα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυξης, η WTDC-25 φιλοξένησε Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες, τις Περίκλειστες Αναπτυσσόμενες Χώρες και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη, όπου οι χώρες μοιράστηκαν τα σχέδιά τους για επέκταση της ευρυζωνικής κάλυψης, προώθηση της ανθρωποκεντρικής βιώσιμης ανάπτυξης και διασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός διετούς έργου με το Τμήμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επικοινωνιών, Αθλητισμού και Τεχνών της Αυστραλίας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των εθνικών προγραμμάτων Έξυπνων Χωριών και Έξυπνων Νησιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Το έργο αυτό θα λειτουργήσει ως μοντέλο για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες, ωφελώντας άμεσα επτά χώρες και 3.000 άτομα. Επιπλέον, συμφωνήθηκε έργο με την Intersputnik για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στην περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, ωφελώντας 300 επαγγελματίες στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών και των τεχνολογιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Τέλος, μια νέα συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Σενεγάλης στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού εμπορίου χωρίς αποκλεισμούς φύλου, εξοπλίζοντας νέες γυναίκες επιχειρηματίες στην κλωστοϋφαντουργία και τη μεταποίηση τροφίμων με ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.