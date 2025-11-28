Η UBITECH στο GenAI Summit 4 με τρεις παρουσιάσεις για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Η UBITECH συμμετείχε στο GenAI Summit 4, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επιβεβαιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη του συνεδρίου. Στο φετινό πρόγραμμα, η εταιρεία παρουσίασε τρεις ομιλίες, εστιάζοντας στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, τον πολιτισμό και στη δική της καινοτόμα πλατφόρμα AI, μια λύση διαφανή και επεκτάσιμη, σχεδιασμένη ως glassbox και βάση συν-ανάπτυξης, πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν και να εξελιχθούν μελλοντικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κάθε κλίμακας.

Στην κεντρική σκηνή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, Co-founder & Business Innovation Director της UBITECH, παρουσίασε μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου τη λύση «Assistive Intelligence in the legislative drafting process», έναν «έξυπνο» editor για τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία που ενισχύει την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα του νομοθετικού έργου.

Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση «The Art of Agentic AI» από τους Κώστα Καρολεμέα και Σπύρο Αλβέρτη, με επίκεντρο τη co-development πλατφόρμα της UBITECH και τις δυνατότητές της να εκτελεί σύνθετες εργασίες αυτόνομα, προσφέροντας μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Στο Book Castle, ο Σπύρος Αλβέρτης παρουσίασε το «Beyond curation: The future of ελCulture experience», αναδεικνύοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία.

Με τη φετινή της συμμετοχή στο GenAI Summit 4, η UBITECH επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως δύναμη που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Με σταθερή επένδυση στην έρευνα, στη συνεργασία και στη δημιουργία τεχνολογιών με πραγματικό νόημα, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος όπου η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο προόδου — για οργανισμούς, θεσμούς και την κοινωνία συνολικά.