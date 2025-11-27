Vodafone: ο Αχιλλέας Κανάρης στο Infocom World 2025

Στο συνέδριο INFOCOM WORLD 2025 «AI – VOLUTION: A Brave New World», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, παρουσίασε την πρόοδο των επενδύσεων της εταιρείας σε δίκτυα νέας γενιάς σε όλη τη χώρα, που αναβαθμίζουν την τεχνολογική εμπειρία των νοικοκυριών. Επιπλέον, εστίασε στις ολοκληρωμένες λύσεις ICT που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας ευρύτερα.

Ο Α. Κανάρης ανέφερε πως η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) εξελίσσεται με δυναμικούς ρυθμούς, καθώς η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση των ενεργών συνδέσεων FTTH σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Fixed Wireless Access (FWA) σημείωσαν αντίστοιχα αξιοσημείωτη άνοδο για την ίδια περίοδο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Α. Κανάρης ανέδειξε τη σημασία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει επενδύσεις κλίμακας. Ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και ειδικά στην ανάγκη να εναρμονιστούν οι όροι απονομής του φάσματος για το 5G σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Τα δίκτυα νέας γενιάς προσφέρουν μια ανώτερη ψηφιακή εμπειρία, με υψηλότερες ταχύτητες, σταθερότητα και προηγμένες υπηρεσίες που δημιουργούν πραγματική αξία. Στη Vodafone επενδύουμε με συνέπεια σε υποδομές που φτάνουν παντού, σε και σε τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πελατών μας. Με σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο και με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την Πολιτεία, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πραγματικά σύγχρονη και ψηφιακά ώριμη χώρα», σχολίασε ο Α. Κανάρης.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή του Vodafone Business στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογράμμισε ότι παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για λύσεις cloud, κυβερνοασφάλειας, IoT και τεχνητής νοημοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Vodafone Business καταγράφει ανάπτυξη πάνω από 30% σε υπηρεσίες ICT/IoT.

Υπενθυμίζεται πως η Vodafone υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με επίκεντρο τη συνεχή ενίσχυση των υποδομών της. Το δίκτυο 5G της εταιρείας καλύπτει πλέον το 95% του πληθυσμού, φτάνοντας σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών, η Vodafone ενισχύει διαρκώς τη διαθεσιμότητα υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλη τη χώρα με στόχο την εγκατάσταση 500.000 γραμμών FTTH μέχρι το τέλος του έτους και 850.000 γραμμών έως το 2027. Επιπλέον, οι επενδύσεις της εταιρείας σε υποθαλάσσια καλώδια και διεθνείς διασυνδέσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό κόμβο διακίνησης δεδομένων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.