Mind Alliance & Tools of Tech: νέα Ελληνο-Αμερικανική στρατηγική συνεργασία

Η Mind-Alliance και η Tools of Tech ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξαλείψουν κρίσιμα κενά πληροφόρησης στη δημόσια ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η Mind-Alliance Systems LLC, μια καινοτόμος εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ στον τομέα της στρατηγικής προνοητικότητας και της μοντελοποίησης ροών πληροφορίας, υπέγραψε μια εμβληματική, αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με την Tools of Tech, μια κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, με επικεφαλής τον ειδικό στον ψηφιακό μετασχηματισμό Δρ. Αθανάσιο Στάβερη-Πολυκαλά.

Η στρατηγική αυτή συμμαχία δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη πρόκληση στη σύγχρονη διαχείριση εκτάκτων αναγκών: τον κατακερματισμό της πληροφορίας κατά τη διάρκεια σύνθετων κρίσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Tools of Tech θα ηγηθεί της υλοποίησης των επιχειρησιακά κρίσιμων λύσεων της Mind-Alliance σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο την πολιτική προστασία, την εθνική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών.

Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Στρατηγικής και Πράξης

Η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας με σοβαρές δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και περιφερειακές απειλές ασφάλειας αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για συντονισμένη, σεναριο κεντρική προετοιμασία. Ενώ ο παραδοσιακός σχεδιασμός εστιάζει κυρίως στους πόρους, η παρούσα συνεργασία εστιάζει στις ροές πληροφορίας.

Συνδυάζοντας την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθοδολογία Information Sharing Planning (ISP) της Mind-Alliance με τη βαθιά επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Tools of Tech, οι ελληνικοί φορείς θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να:

μοντελοποιούν σύνθετα σενάρια καταστροφών (δασικές πυρκαγιές, κυβερνοεπιθέσεις, διασυνοριακά επεισόδια),

εντοπίζουν αφανή σημεία συμφόρησης και μοναδικά σημεία αστοχίας (single points of failure) στην επικοινωνία,

διορθώνουν αστοχίες στη ροή πληροφορίας σε όλα τα στάδια προειδοποίησης, απόκρισης και αποκατάστασης, πριν αυτές κοστίσουν ανθρώπινες ζωές ή περιουσιακά στοιχεία.

«Αποτελεί τιμή μας η συνεργασία με την Tools of Tech, της οποίας η ηγεσία συνδυάζει επιχειρησιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου με βαθιά κατανόηση πολιτικής», δήλωσε ο David Kamien, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Mind-Alliance Systems. «Μαζί θα ενδυναμώσουμε τους ελληνικούς θεσμούς ώστε να ξεπεράσουν το στάδιο του κατακερματισμένου συντονισμού και θα εξαλείψουμε τις επικίνδυνες καθυστερήσεις στη ροή της πληροφορίας — πριν πλήξει η επόμενη καταστροφή.»

Υψηλού Επιπέδου Επιχειρησιακή Γνώση

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την ομάδα συνεργατών της Tools of Tech, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι επαγγελματίες όπως ο Υποστράτηγος ε.α. Ταξιάρχης Σαρδέλλης, καταξιωμένος στρατηγικός αναλυτής άμυνας και πρώην σύνδεσμος με το U.S. TRADOC, και ο Καθηγητής Βάιος Λάππας, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στα αεροδιαστημικά συστήματα και επιστημονικά υπεύθυνος του ελληνικού προγράμματος νανοδορυφόρου ERMIS.

Ο συνδυασμός της αμερικανικής μεθοδολογίας —δοκιμασμένης σε συνεργασίες με το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (U.S. Department of Homeland Security) και το Ίδρυμα Rockefeller— και της ελληνικής επιχειρησιακής ηγεσίας διασφαλίζει ότι οι λύσεις προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες νομικές, διοικητικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Η συνεργασία αυτή προσφέρει στην Ελλάδα πρόσβαση σε εργαλεία που έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο και επιτρέπουν στους φορείς μας να περάσουν από τον κατακερματισμένο συντονισμό σε συνεκτική, διαλειτουργική δράση», δήλωσε ο Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Tools of Tech και πρώην Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. «Τα κοινά μας έργα έχουν στόχο να στηρίξουν απόλυτα το Ευρωπαϊκό όραμα για ανθεκτικότητα και θα λειτουργήσουν ως επιταχυντής καινοτομίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»