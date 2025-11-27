HP Hellas & Περιφέρεια Θεσσαλίας: νέο Κέντρο Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Βόλο

Η HP Hellas, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Socialinnov και την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, ανακοίνωσαν την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Βόλο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Digital Equity Accelerator 2025 και Tech Talent School 2.0.

Το Κέντρο έχει ως στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες για πολίτες όλων των ηλικιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Μέσα από δωρεάν δια ζώσης μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγηση στο διαδίκτυο, στην καθοδήγηση των παιδιών τους στον ψηφιακό κόσμο και στην εισαγωγή στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, με αγιασμό στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού στον Βόλο, και η αρχική του διάρκεια είναι 16 μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως 32 μήνες. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη εντυπωσιακή, με 430 αιτήσεις συμμετοχής, γεγονός που δείχνει την ανάγκη για σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και ενημέρωση στον πληθυσμό της Θεσσαλίας.

Οι Φορείς υλοποίησης τονίζουν ότι το Κέντρο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε γενιές, ενισχύοντας τη συνεργασία γονέων και παιδιών και προάγοντας την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, προγραμματίζονται δράσεις όπως μαθητικοί διαγωνισμοί και εργαστήρια, με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας στην ευρύτερη κοινότητα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί βασικό φορέα υλοποίησης, η Socialinnov παρέχει εκπαιδευτική και οργανωτική υποστήριξη, ενώ η Ιερά Μητρόπολη παραχώρησε τον χώρο φιλοξενίας.

Ο κος Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε:

“Στην HP πιστεύουμε ότι η ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες είναι καθοριστική για την κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Το νέο Κέντρο στον Βόλο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν με ασφάλεια και δημιουργικότητα τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.”

Η HP στηρίζει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Digital Equity Accelerator 2025, συμβάλλοντας στην εξοικείωση των πολιτών με νέες τεχνολογίες και στη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στα δωρεάν μαθήματα.