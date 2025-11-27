Ericsson Mobility Report: οι υπηρεσίες διαφοροποιημένης συνδεσιμότητας κερδίζουν δυναμική

Οι αναπτύξεις του 5G Standalone (5G SA) έχουν πυροδοτήσει μια αξιοσημείωτη αύξηση το 2025 στον αριθμό των Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας (CSPs) που προσφέρουν διαφοροποιημένα εμπορικά μοντέλα συνδεσιμότητας βασισμένα στο 5G SA Network Slicing (τεμαχισμός) — όπου οι Πάροχοι εγγυώνται την ποιότητα υπηρεσίας των χρηστών μέσω της διάθεσης ‘ slices’ (φετών) του δικτύου. Τα στατιστικά στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της σε βάθος ανάλυσης των προβλέψεων της μελέτης του Ericsson Mobility Report (EMR) του Νοεμβρίου 2025.

Περισσότεροι από 90 Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας (CSPs) έχουν πλέον λανσάρει εμπορικά ή πραγματοποιήσει εμπορικές δοκιμές σε δίκτυα 5G Standalone (5G SA) — αύξηση περίπου 30 Παρόχων (CSPs) σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και 20 σε σχέση με την Έκθεση EMR του Ιουνίου 2025. Επίσης εντοπίστηκαν 118 περιπτώσεις — σε 56 Πάροχους Κινητής Τηλεφωνίας (CSPs) — όπου το network slicing (τεμαχισμός δικτύου) χρησιμοποιείται για την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Από τις 118 περιπτώσεις, οι 65 έχουν περάσει σε εμπορικές υπηρεσίες, σε 33 Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας (CSPs). Αυτές είναι είτε υπηρεσίες με συνδρομή, είτε πακέτα πρόσθετων υπηρεσιών για καταναλωτές ή επιχειρήσεις. 21 από τις 65 εμπορικές υπηρεσίες — σχεδόν το ένα τρίτο — λανσαρίστηκαν μέσα στο 2025 μόνο.

«Βλέπουμε ότι οι Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν το 5G SA για να προσφέρουν διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα βασισμένη σε ποιοτικές υπηρεσίες και όχι απλώς σε υπηρεσίες βασισμένες σε πακέτα όγκου δεδομένων», λέει ο εκδότης του EMR και CTO της Ericsson, Erik Ekudden. «Όπως φαίνεται στις μελέτες περίπτωσης αυτής της έκδοσης του EMR, το 5G SA ήδη δίνει δυνατότητες για διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα. Έχουμε δει πολλούς Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας να μεταβαίνουν από τις δοκιμές σε εμπορική ανάπτυξη μέσα στο 2025, και περιμένουμε να συνεχιστεί αυτή η τάση.»

Η Έκθεση EMR του Νοεμβρίου 2025 καλύπτει ένα νέο χρονικό πλαίσιο προβλέψεων, από το 2025 μέχρι το τέλος του 2031.

Η νέα περίοδος αναφοράς του EMR καλύπτει επίσης τις πρώτες αναμενόμενες εμπορικές εξελίξεις σχετικά με το 6G. Βάσει της εμπειρίας από τις προηγούμενες γενιές Κινητής Τηλεφωνίας, οι ερευνητές του EMR αναμένουν ότι οι κορυφαίοι Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας των πρωτοπόρων αγορών — όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Ινδία και ορισμένες χώρες του Μέσης Ανατολής – να ηγηθούν στις εμπορικές εφαρμογές 6G.

Οι παγκόσμιες συνδρομές 6G προβλέπεται να φτάσουν τα 180 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2031, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πρώιμες συσκευές για εφαρμογές Internet of Things με ενσωματωμένες ΑΙ τεχνολογίες. Ο αριθμός των συνδρομών θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά αν το 6G αναπτυχθεί νωρίτερα και γρηγορότερα των στατιστικών που δείχνουν οι προηγούμενες γενεές κινητής τηλεφωνίας.

Το 6G αναμένεται να λανσαριστεί εμπορικά περίπου ένα χρόνο αργότερα στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις πρωτοπόρες αγορές και σε αντίθεση με το τι συνέβη με το 5G, κυρίως λόγω της συγκριτικά πιο καθυστερημένης προόδου ανάπτυξης του 5G SA.

Ως συνεχιζόμενη κύρια χρήση του 5G, η αναβαθμισμένη κινητή ευρυζωνικότητα προβλέπεται να ξεπεράσει τους 6,4 δισεκατομμύρια συνδρομές 5G μέχρι το τέλος του 2031, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα όλων των τότε κινητών συνδρομών. Περίπου 4,1 δισεκατομμύρια από αυτές τις συνδρομές — 65% — προβλέπεται να είναι 5G SA.

Μόνο για το 2025, οι συνδρομές 5G αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,9 δισεκατομμύρια — που ισοδυναμεί με περίπου το ένα τρίτο όλων των τρεχουσών κινητών συνδρομών — αύξηση περίπου 600 εκατομμυρίων συνδρομών σε ετήσια βάση.

Σε όρους γεωγραφικής κάλυψης, το 2025 σημειώθηκε αύξηση 400 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 5G. Περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτός της ηπειρωτικής Κίνας αναμένεται να έχει κάλυψη 5G μέχρι το τέλος του 2025.

Η κίνηση δεδομένων στα κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά 20% μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2024 και της αντίστοιχης περιόδου του 2025 — μια λίγο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση, που προωθήθηκε κυρίως από την ηπειρωτική Κίνα και την Ινδία. Η συνεχής ανάπτυξη προβλέπεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 16% έως το 2031.

Τα δίκτυα 5G αναμένεται να διαχειρίζονται το 43% όλων των κινητών δεδομένων έως το τέλος του 2025 — από 34% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το EMR προβλέπει ότι αυτό θα αυξηθεί στο 83% το 2031.

Η Σταθερή Ασύρματη Ευρυζωνικότητα (FWA) συνεχίζει να αναπτύσσεται με χρήση της τεχνολογίας 5G. Η Έκθεση EMR του Νοεμβρίου 2025 προβλέπει ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως θα έχουν πρόσβαση σε FWA έως το τέλος του 2031 — το 90% με χρήση 5G τεχνολογίας.

Οι ερευνητές του EMR εντόπισαν 159 Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας εμπορικές υπηρεσίες FWA μέσω 5G τεχνολογίας — αντιστοιχώντας περίπου στο 65% του συνόλου των παρόχων. Ο αριθμός των Παρόχων που η τιμολογιακή πολιτική τους βασίζεται στην ταχύτητα των δεδομένων — ένα κοινό τιμολογιακό μοντέλο της σταθερής ευρυζωνικότητας μέσω fiber — αυξήθηκε από 43% σε 54% σε σχέση με το EMR του Νοεμβρίου 2024.

Η 36σέλιδη Έκθεση EMR του Νοεμβρίου 2025 περιλαμβάνει μελέτες από τρία παραδείγματα εμπορικών εφαρμογών:

Singtel: 5GSA εμπορικές εφαρμογές που παρέχουν προσαρμοσμένες εμπειρίες

Softbank: εκσυγχρονισμός του ΙΤ επιχείρησης με 5G

SailGP: αναβάθμιση των λειτουργιών και της εμπειρίας των θεατών με 5G

Βασισμένο σε μοναδικές πληροφορίες από δίκτυα της Ericsson και των συνεργατών της, το Ericsson Mobility Report αποτελεί από το 2011 το βασικό σημείο αναφοράς του κλάδου για δεδομένα δικτύων, επιδόσεις, στατιστικές και προβλέψεις.