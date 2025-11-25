GSMA: Κάλεσμα για την αντιμετώπιση σφαλμάτων δικτύου μέσω προηγμένων LLMs

Ο GSMA ανακοίνωσε την υποστήριξή του στο «The AI Telco Troubleshooting Challenge» που ξεκίνησε σε συνεργασία με τους φορείς ETSI, IEEE GenAINet, ITU και TM Forum, καλώντας τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ερευνητές της Τεχνητής Νοημοσύνης και νεοφυείς επιχειρήσεις να υποβάλουν προηγμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) ικανά να εκτελούν Ανάλυση Βασικής Αιτίας (RCA) σε σφάλματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα σφάλματα δικτύου παραμένουν μία από τις πιο επίμονες και δαπανηρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις επιτακτική για τη βιωσιμότητα των παρόχων. Ο διαγωνισμός προσκαλεί ομάδες να υποβάλουν μοντέλα AI σε τρεις κατηγορίες: η «Γενίκευση σε Νέα Σφάλματα» θα αξιολογήσει τα LLMs με την καλύτερη απόδοση στην Ανάλυση Βασικής Αιτίας, τα «Μικρά Μοντέλα στο Άκρο» θα αξιολογήσουν ελαφριά μοντέλα που μπορούν να αναπτυχθούν στο άκρο του δικτύου (edge), ενώ η κατηγορία «Επεξηγηματικότητα και Συλλογιστική» θα εστιάσει σε συστήματα AI που επεξηγούν με σαφήνεια το σκεπτικό τους, με επιπλέον κατηγορίες να αφορούν την ασφάλεια των υλοποιήσεων edge-cloud και την ενεργοποίηση υπηρεσιών AI για προγραμματιστές εφαρμογών.

Στόχος της πρόκλησης είναι ο εντοπισμός πρακτικών λύσεων που οδηγούν σε πιο ανθεκτικά, αποδοτικά και αυτοματοποιημένα δίκτυα, με τα κριτήρια της κριτικής επιτροπής να αξιολογούν τους συμμετέχοντες για την ακρίβεια, την αποδοτικότητα, την ικανότητα συλλογισμού και τις παραμέτρους ασφαλείας των μοντέλων τους. Εκτός από τους επικεφαλής εταίρους ETSI, GSMA, IEEE GenAINet, ITU και TM Forum, το «The AI Telco Troubleshooting Challenge» υποστηρίζεται από τους κύριους εταίρους Huawei, InterDigital, NextGCloud, RelationalAI, xFlowResearch καθώς και από τεχνικούς συμβούλους της AT&T. Ο Dario Sabella, Πρόεδρος του ETSI MEC, δήλωσε ότι η πρόκληση αντιμετωπίζει πιεστικά ερευνητικά ερωτήματα, όπως η γενίκευση μοντέλων και η αποδοτικότητα της AI στο άκρο, τονίζοντας πως η παροχή πρόσβασης σε εξειδικευμένα δεδομένα επιταχύνει την υιοθέτηση της Telco AI και ότι τα μικρά γλωσσικά μοντέλα θα μειώσουν τα εμπόδια, καθιστώντας τις προηγμένες λύσεις AI πιο προσιτές και με μεγαλύτερο αντίκτυπο σε όλο τον κλάδο.

Τη σημασία της πρωτοβουλίας για την εξέλιξη των δικτύων υπογράμμισαν ακαδημαϊκοί και θεσμικοί παράγοντες, με τον καθηγητή Merouane Debbah του IEEE GenAINet ETI να αναφέρει πως τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα έχουν γίνει καθοριστικά στην επιδίωξη αυτόνομων, ανθεκτικών και προσαρμοστικών δικτύων. Σημείωσε πως μέσω της πρόκλησης αντιμετωπίζονται βασικές προκλήσεις έρευνας και μηχανικής, όπως η γενίκευση σε άγνωστα σφάλματα δικτύου, η ερμηνευσιμότητα και η αποδοτική ως προς το edge AI, λειτουργώντας ως πεδίο δοκιμών για καινοτομίες. Από την πλευρά του, ο Seizo Onoe, Διευθυντής του Γραφείου Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών της ITU, δήλωσε ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις AI της ITU συνδέουν τους καινοτόμους με πόρους, σύνολα δεδομένων και μέντορες για την καλλιέργεια οικοσυστημάτων καινοτομίας AI παγκοσμίως, προσθέτοντας πως μέσω των νέων λύσεων και της δημιουργίας συνθηκών για την κλιμάκωσή τους, οι προκλήσεις αυτές ενισχύουν την επιχειρηματικότητα βοηθώντας τις καινοτομίες να επιτύχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η μετάβαση προς την πλήρη αυτοματοποίηση αναδείχθηκε ως κεντρικός άξονας, με τον Guy Lupo, επικεφαλής AI και Δεδομένων στο TM Forum, να δηλώνει ότι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών εξαρτάται από την αυτοματοποίηση της ανθεκτικότητας του δικτύου και τη μετατόπιση από τις στατικές υποδομές σε δίκτυα που καθοδηγούνται από την AI, έχουν επίγνωση πλαισίου και είναι αυτο-βελτιστοποιούμενα. Τόνισε ότι το «AI-Native Blueprint» του TM Forum παρέχει την αρχιτεκτονική βάση για να γίνει αυτό πραγματικότητα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση πέρα από μεμονωμένα πιλοτικά προγράμματα σε ανθεκτική αυτοματοποίηση επιπέδου παραγωγής. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε πρόσφατες καινοτομίες στην εφαρμογή της AI στις λειτουργίες δικτύου, αξιοποιώντας επιμελημένα σύνολα δεδομένων όπως τα TeleLogs και πλαίσια συγκριτικής αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν από τον GSMA και τους συνεργάτες του υπό την κοινότητα GSMA Open-Telco LLM Benchmarks, η οποία περιλαμβάνει έναν πίνακα κατάταξης που αναδεικνύει την απόδοση διαφόρων LLMs σε περιπτώσεις χρήσης τηλεπικοινωνιών.

Η οικονομική και τεχνική διάσταση τονίστηκε από τον Louis Powell, Διευθυντή Τεχνολογιών AI στον GSMA, ο οποίος επεσήμανε ότι τα σφάλματα δικτύου κοστίζουν εκατομμύρια ετησίως και η ανάλυση της βασικής αιτίας είναι κρίσιμο σημείο πόνου, σημειώνοντας πως η αξιοποίηση μοντέλων AI ικανών να αιτιολογούν και να διαγιγνώσκουν άγνωστα σφάλματα μπορεί να βελτιώσει δραματικά την αξιοπιστία και να μειώσει τα κόστη, με στόχο την επιτάχυνση LLMs που συνδυάζουν συλλογιστική, αποδοτικότητα και επεκτασιμότητα. Τέλος, ο Andy Markus, Chief Data Officer της AT&T, δήλωσε ότι ενθαρρύνονται από την προοπτική αυτής της πρόκλησης, αφού η ομάδα της AT&T βελτιστοποίησε ένα μικρό γλωσσικό μοντέλο 4 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που κατέλαβε την κορυφή έναντι όλων των άλλων αξιολογημένων μοντέλων στα GSMA Open-Telco LLM Benchmarks, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων όπως τα GPT-5, Claude Sonnet 4.5 και Grok-4. Το «The AI Telco Troubleshooting Challenge» είναι ανοιχτό για υποβολές από τις 28 Νοεμβρίου και κλείνει την 1η Φεβρουαρίου 2026, με τους νικητές να ανακοινώνονται στο MWC26 της Βαρκελώνης.