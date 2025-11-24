InfoCom World 2025: Το ετήσιο ραντεβού της αγοράς! [Weekly Telecom]

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Η τεχνολογική «καρδιά» της χώρας θα χτυπήσει αυτή την Τετάρτη 26/11 στο Divani Caravel, καθώς το 27ο InfoCom World Conference ανοίγει τις πύλες του με κεντρικό σύνθημα «AI-Volution: A Brave New World» ◆ Θα αναλύσουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ο νέος ρυθμιστής της επιβίωσης για επιχειρήσεις και τηλεπικοινωνίες. Μην το χάσετε: Δείτε το πρόγραμμα και κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας! ◆ Περισσότεροι από 100 εισηγητές στο συνέδριο και τα workshops και 50 εταιρείες στην έκθεση, σας περιμένουν στο κορυφαίο event της χρονιάς ◆ Είναι σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία για ενημέρωση, έμπνευση, ευκαιρίες συνεργασίας και δικτύωση ◆ Ας περάσουμε τώρα στις αλλαγές: η ΔΕΗ -που θα δώσει δυναμικό «παρών» στο συνέδριο- φαίνεται πως βάλθηκε να αλλάξει… τα φώτα στην αγορά, καθώς σχεδόν διπλασίασε τις επενδύσεις της στο FTTH φτάνοντας τα 81 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, ενώ παρουσίασε πλάνο για AI, data centers και σταθερή τηλεφωνία ◆ Την ίδια ώρα που η ΔΕΗ δημιουργεί το μέλλον, το κράτος προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, με τον Άκη Σκέρτσο να ανακοινώνει τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για την ενοποίηση έρευνας και πανεπιστημίων, σε μια προσπάθεια να σπάσουν τα στεγανά που κρατούν την ελληνική καινοτομία εγκλωβισμένη στα αμφιθέατρα.

