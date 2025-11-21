Samsung: Επιστροφή στο μοντέλο συν-διεύθυνσης, με την προαγωγή του επικεφαλής κινητής

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε και επίσημα τον διορισμό του TM Roh ως επικεφαλής του τμήματος Device eXperience (DX) και διευθύνοντος συμβούλου, πλαισιώνοντας τον Αντιπρόεδρο και επικεφαλής του τμήματος Device Solutions (DS), Young Hyun Jun, στη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος Roh θα συνεχίσει να εποπτεύει τη δραστηριότητα κινητής τηλεφωνίας ως επικεφαλής του τμήματος Mobile eXperience (MX), ενώ ο Αντιπρόεδρος Jun θα διατηρήσει την ηγεσία της δραστηριότητας Μνήμης. Η κίνηση αυτή επαναφέρει την εταιρεία στην παραδοσιακή δομή συν-διεύθυνσης, διαχωρίζοντας σαφώς την εποπτεία των καταναλωτικών προϊόντων από τον τομέα των ημιαγωγών, καλύπτοντας το διοικητικό κενό που είχε δημιουργηθεί μετά τον θάνατο του Han Jong-Hee τον Μάρτιο.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνολογικής ηγεσίας της Samsung, η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα τον διορισμό του Janghyun Yoon ως Προέδρου και Διευθυντή Τεχνολογίας (CTO) του τμήματος DX, αναθέτοντάς του και τη διεύθυνση του Samsung Research, καθώς και τον διορισμό του Hongkun Park ως επικεφαλής του Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Ο Πρόεδρος Yoon διετέλεσε προηγουμένως διευθύνων σύμβουλος της Samsung Venture Investment, ενώ νωρίτερα ήταν υπεύθυνος για τις πλατφόρμες λογισμικού και την ανάπτυξη IoT και Tizen στο τμήμα MX. Ο Park, ο οποίος κατέχει την έδρα Χημείας και Φυσικής Mark Hyman Jr. στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αποτελεί έναν καταξιωμένο ερευνητή στους τομείς της νανοεπιστήμης και της κβαντικής μηχανικής.

Ο ευρύτερος αυτός διοικητικός ανασχηματισμός έπεται του διορισμού, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενός νέου επικεφαλής του γραφείου επιχειρηματικής υποστήριξης, ενός νευραλγικού οργάνου λήψης αποφάσεων που αναφέρεται στον πρόεδρο Jay Y. Lee. Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, το σώμα αυτό λειτουργεί ως στρατηγική μονάδα ελέγχου εντός του Ομίλου Samsung, του κορυφαίου ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων της Νότιας Κορέας, συντονίζοντας τις ενέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων που κυμαίνονται από μικροτσίπ και smartphones έως πλοία και φαρμακευτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας την ενιαία στρατηγική κατεύθυνση και τη βελτιστοποίηση των συνεργειών σε ολόκληρο τον οργανισμό.