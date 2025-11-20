Ο Ελληνικός Κόμβος GAIA-X Accelerator ανοίγει τις πύλες του για ΜμΕ και startups

Ο Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA‑X Accelerator αποτελεί πραγματικότητα, προσφέροντας σε ΜμΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικές ομάδες, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς να μπουν δυναμικά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα δεδομένων.

Μέσω της πρωτοβουλίας GAIA‑X Accelerator του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., οι ελληνικές επιχειρήσεις θα λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκπαίδευση και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα δεδομένων, ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε ώριμες, βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις και να διεκδικήσουν διεθνείς ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους εδώ .

Ο GAIA-X Accelerator ενισχύει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παρέχει εργαλεία για χρηματοδότηση και συνεργασίες, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. κ. Σταύρου Ασθενίδη: «Ο Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA‑X Accelerator είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Δημιουργούμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας, που δίνει τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρηματικές ομάδες να συμμετέχουν ενεργά στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία. Η Ελλάδα εντάσσεται δυναμικά σε μια νέα ευρωπαϊκή ομάδα ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στη χρήση των δεδομένων. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που θα φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στην ελληνική επιχειρηματικότητα.»

Τι προσφέρει ο GAIA‑X Accelerator ανά ενδιαφερόμενη ομάδα:

Για ΜμΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες: πρόσβαση σε mentoring, coaching και συμβουλευτική, χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εκπαίδευση και δικτύωση, συμμετοχή σε θεματικούς χώρους συνεργασίας και εκδηλώσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια.

Για μέντορες: ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων, συμμετοχή σε δράσεις υψηλής απήχησης και συνεργασία με δυναμικές επιχειρηματικές ομάδες.

Για την αγορά: διασύνδεση με το οικοσύστημα καινοτομίας, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και ταλέντο, συμμετοχή σε πιλοτικά έργα και ενίσχυση της εταιρικής εικόνας.

Για θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς: συνεργασία με επιχειρήσεις και αγορά, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και θεματικούς κόμβους, διάχυση πολιτικών κατευθύνσεων και καλών πρακτικών.

Ο GAIA‑X Accelerator εντάσσει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης και διαμοιρασμού δεδομένων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ο GDPR. Παράλληλα, δημιουργείται ένα οικοσύστημα συνεργασίας που ενώνει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχή της χώρας στην ψηφιακή πολιτική της Ευρώπης.

Ο κύκλος επιτάχυνσης έχει διάρκεια 2 μήνες για κάθε ωφελούμενη επιχειρηματική ομάδα, νεοφυή επιχείρηση ή ΜμΕ από την ημερομηνία ένταξης στο μητρώο.

Συμμετοχές για την ένταξη στον 1ο κύκλο αξιολόγησης έως: 10 Δεκεμβρίου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Το πρόγραμμα «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.