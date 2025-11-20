Lenovo: οικονομικά αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2025 / 2026

Η Lenovo Group Limited, μαζί με τις θυγατρικές της («ο Όμιλος»), ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης 2025/26, με τα συνολικά έσοδα του Ομίλου να φτάνουν σε νέο ρεκόρ: 20,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 512 εκατ. δολάρια, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένων καθαρών κερδών ενισχύθηκε στο 2,5%, λόγω υψηλότερων εσόδων.

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της λειτουργικής επίδοσης του Ομίλου, καθώς δεν περιλαμβάνουν την επίδραση από μη ταμειακές δαπάνες όπως ζημίες εύλογης αξίας σε warrants, τεκμαρτούς τόκους μετατρέψιμων ομολογιών και άλλες μη ταμειακές λογιστικές επιβαρύνσεις.

Ο Όμιλος κατέγραψε διψήφια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση σε όλες τις βασικές επιχειρηματικές μονάδες και γεωγραφικές περιοχές πωλήσεων.

Το ποσοστό των εσόδων που συνδέεται με AI αυξήθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 30% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για το τρίμηνο.

Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από υψηλή διψήφια αύξηση στα έσοδα από AI Servers και τριψήφια αύξηση στα έσοδα από AI PCs, AI smartphones και AI Services.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν απόδειξη της ξεκάθαρης στρατηγικής, της λειτουργικής αριστείας και της αδιάκοπης καινοτομίας του Ομίλου — στοιχεία που αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη σημερινή δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου, αλλά και την ισχυρή ανθεκτικότητα του μοναδικού «Global/Local» μοντέλου λειτουργίας του, καθώς και το όραμα της εταιρείας που ηγείται στη νέα AI εποχή.

Καθώς η πρώτη φάση επενδύσεων σε AI υποδομές ολοκληρώνεται, η τάση εξελίσσεται πλέον σε μια πιο ανθρωποκεντρική και enterprise–centric εποχή, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα γίνονται πιο διαδεδομένα και οι χρήστες στρέφονται σε προσωποποίηση και ιδιωτικά AI περιβάλλοντα.

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει νέες ευκαιρίες σε συσκευές, υβριδικές υποδομές και εξατομικευμένες λύσεις, επιτρέποντας στον Όμιλο να επεκτείνει την ηγετική του θέση στο Personal AI και να ενισχύσει περαιτέρω την αξία που προσφέρει στο Enterprise AI.

Καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον σταθεροποιείται, η Lenovo παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της για Hybrid AI και στη συνέχιση των επενδύσεων στην καινοτομία, με στόχο να προσφέρει βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους μετόχους και να καταστήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη πραγματικά προσωποποιημένη.

Δήλωση του CEO – Yuanqing Yang:

«Αξιοποιώντας τη δυναμική της διάδοσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, και χάρη στη σαφή στρατηγική, την επιχειρησιακή αριστεία και την αδιάκοπη καινοτομία μας, η Lenovo πέτυχε ένα ακόμη τρίμηνο ιστορικά υψηλών επιδόσεων, ενώ σημείωσε σημαντική πρόοδο τόσο στο Personal AI όσο και στο Enterprise AI.

Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το μοναδικό Global/Local μοντέλο λειτουργίας μας για να αντιμετωπίζουμε όποιες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και να αξιοποιούμε τις τεράστιες ευκαιρίες του Hybrid AI, προσφέροντας έτσι όχι μόνο βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους μετόχους μας, αλλά και κάνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη πραγματικά προσωποποιημένη για κάθε άτομο και κάθε επιχείρηση.

Personal AI: Η καινοτομία ενίσχυσε την ηγετική θέση στην αγορά και εμπλούτισε το οικοσύστημα

Η Lenovo ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για υπερ-προσωποποίηση, μέσω της στρατηγικής της για Personal AI, «One Personal AI, Multiple Devices».

Με παγκόσμια παρουσίαση στο Tech World στις 6 Ιανουαρίου 2026, ο Personal AI super agent της Lenovo θα ενορχηστρώνει απρόσκοπτα όλες τις συσκευές — wearables και ambient devices — ώστε να αντιλαμβάνεται, να μαθαίνει και να δρα όπως ο χρήστης του, εξελισσόμενος τελικά σε ένα πραγματικό Personal AI Twin.

Intelligent Devices Group (IDG) — ο βασικός κινητήριος μοχλός της στρατηγικής Personal AI της Lenovo — παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του FY25/26

Τα συνολικά έσοδα του IDG αυξήθηκαν σχεδόν 12% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 15,1 δισ. δολάρια.

Η ηγετική θέση της Lenovo στην αγορά PCs ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, με ρεκόρ μεριδίου 25,6%, διευρύνοντας το προβάδισμα έναντι του δεύτερου παίκτη.

Το τμήμα PCs και έξυπνων συσκευών διατήρησε την ηγετική του κερδοφορία στον κλάδο, χάρη στη σταθερά ισχυρή επίδοση των υψηλού περιθωρίου κατηγοριών.

Η διείσδυση των AI PCs επιταχύνθηκε, αποτελώντας πλέον το 33% όλων των αποστολών PCs της Lenovo.

Η Lenovo κατατάσσεται #1 παγκοσμίως στην κατηγορία Windows AI PCs με 31,1% μερίδιο αγοράς.

Τα Motorola smartphones κατέγραψαν ρεκόρ όγκου αποστολών.

Τα Motorola smartphones κατέγραψαν ρεκόρ όγκου αποστολών. Η δυναμική των AI συσκευών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με το μείγμα εσόδων από AI devices να αυξάνεται κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 36%.

Enterprise AI: Απελευθερώνοντας το πλεονέκτημα του Hybrid AI — από τις υποδομές έως τις λύσεις και τις υπηρεσίες

Η Lenovo ενισχύει τη στρατηγική της στο Enterprise AI, βοηθώντας τους πελάτες να μετατρέπουν τα δεδομένα και τη γνώση τους σε αξιοποιήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες και ουσιαστική αξία. Ο Όμιλος βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να καθοδηγήσει τον μετασχηματισμό στο Enterprise AI και να αναπτύξει για τους πελάτες του το δικό τους AI Twin, ενώ η μετάβαση από το cloud-based AI training σε on-premises και edge inferencing αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη τόσο των AI συσκευών όσο και των AI εφαρμογών. Αυτή η μετατόπιση διευρύνει σημαντικά το συνολικό addressable market της εταιρείας, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δυναμική της στο εξελισσόμενο οικοσύστημα του Hybrid AI.

Το Infrastructure Solutions Group (ISG) συνέχισε να ενισχύει τον ρόλο του ως βασικός μοχλός της υβριδικής υποδομής της Lenovo και κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του FY25/26:

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,1 δισ. δολάρια , ως αποτέλεσμα της συνεπούς και επιτυχημένης υλοποίησης της διπλής στρατηγικής CSP (Cloud Service Provider) και Enterprise/SMB.

σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα , ως αποτέλεσμα της συνεπούς και επιτυχημένης υλοποίησης της διπλής στρατηγικής CSP (Cloud Service Provider) και Enterprise/SMB. Το CSP business πέτυχε ρεκόρ εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

για το δεύτερο τρίμηνο. Ο τομέας AI infrastructure σημείωσε υψηλή διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, με ισχυρό pipeline νέων έργων.

σε ετήσια βάση, με ισχυρό pipeline νέων έργων. Τα έσοδα από τις κορυφαίες λύσεις liquid cooling αυξήθηκαν κατά το πραγματικά εντυπωσιακό ποσοστό 154% σε ετήσια βάση.

αυξήθηκαν κατά το πραγματικά εντυπωσιακό ποσοστό σε ετήσια βάση. Με τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων για τους enterprise και SMB πελάτες, ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι διαφορετικές ανάγκες τους, ο Όμιλος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο κλάδος υποδομών θα επιστρέψει σύντομα σε σταθερή, κερδοφόρα ανάπτυξη.

Το Solutions and Services Group (SSG) συνέχισε την ισχυρή του πορεία στο Q2 FY25/26, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που αξιοποιούν το Lenovo Hybrid AI Advantage:

Τα συνολικά έσοδα του SSG αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας 18 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης σε ετήσια βάση.

Το λειτουργικό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το 22%.

Τα έσοδα από Support Services επιταχύνθηκαν με διψήφια ανάπτυξη σε ετήσια βάση, ενώ το μερίδιο των Managed Services και Projects and Solutions αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, προσεγγίζοντας το 60% των συνολικών εσόδων του SSG.

Το SSG αξιοποιεί πλήρως τη δύναμη του Lenovo Hybrid AI Advantage, συνδυάζοντας το AI Factory, τις AI Services, και τη βιβλιοθήκη επαναλαμβανόμενων, επεκτάσιμων AI λύσεων για επιλεγμένους κάθετους κλάδους και οριζόντιες λειτουργίες.

Εταιρικά και ESG νέα

Τα επιτεύγματα, οι ανακοινώσεις και οι σημαντικές δεσμεύσεις του Ομίλου κατά το τελευταίο τρίμηνο περιλαμβάνουν: