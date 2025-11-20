Η Data4 στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την ψηφιακή κυριαρχία

Η Data4, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στις υποδομές data centers συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Ψηφιακή Κυριαρχία (European Summit on Digital Sovereignty), επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή της για την οικοδόμηση ισχυρών, ασφαλών και βιώσιμων ψηφιακών θεμελίων για το μέλλον της Ευρώπης.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου να παραμείνει ανεξάρτητη, ασφαλής και ανταγωνιστική σε έναν παγκόσμια διασυνδεδεμένο κόσμο. Η ανάγκη για κυρίαρχες, ανθεκτικές και καινοτόμες ψηφιακές υποδομές δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη.

Με σχεδόν 20 χρόνια τεχνογνωσίας και με επίκεντρο την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, η Data4 δημιουργεί υποδομές που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Ο όμιλος λειτουργεί υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με συνολική ισχύ 1,5 GW και διαθέτει ήδη 38 data centers. Στη χώρα μας, η Data4 κατασκευάζει data center campus σε έκταση 7,5 εκταρίων στην Παιανία, με ισχύ έως και 90 MW. Πρόκειται για επένδυση άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία του, ο όμιλος έχει φιλόδοξα σχέδια να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε όλη την Ευρώπη, με νέες εγκαταστάσεις που θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας τοπικά οικοσυστήματα, ενισχύοντας την απασχόληση και υποστηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ευρωπαϊκά Data Centers: Η ραχοκοκαλιά της Ψηφιακής Κυριαρχίας και της Καινοτομίας

Τα ευρωπαϊκά data centers αποτελούν για την ψηφιακή κυριαρχία ό,τι και οι σιδηρόδρομοι για τα τρένα: μια απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια τεχνολογική κούρσα. Η ανάπτυξη στρατηγικών ευρωπαϊκών υποδομών είναι θεμελιώδης για την ανάδυση ενός ισχυρού ψηφιακού οικοσυστήματος, ικανού να φιλοξενεί και να προστατεύει δεδομένα, να συνδυάζει απόδοση και βιωσιμότητα και να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας.

Το νέο campus στο Hanau, κοντά στη Φρανκφούρτη, μία από τις πιο ισχυρές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και πύλη για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Cloud, εκτείνεται σε 25 εκτάρια με δυναμικότητα έως 180 MW και με διπλάσια- σε σχέση με το αρχικό σχέδιο- επένδυση ύψους 2 δισ. ευρώ. Μαζί με το πρωτοποριακό βιοκυκλικό data center στο Marcoussis της Γαλλίας, το οποίο μετατρέπει τη θερμότητα των servers σε βιομάζα, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της δέσμευσης του ομίλου στην καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί η Data4 είναι ήδη χωρίς ανθρακικό αποτύπωμα, ενώ η εταιρεία πρωτοπορεί στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη χαμηλών εκπομπών κατασκευή και στις προηγμένες τεχνικές ψύξης που μειώνουν την κατανάλωση νερού.

Έκκληση για Ευρωπαϊκή Δράση

Η Data4 καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές να αναγνωρίσουν τη στρατηγική σημασία των ψηφιακών υποδομών και να επιταχύνουν την ανάπτυξη ρυθμιστικών και ενεργειακών πλαισίων που υποστηρίζουν την ταχεία ανάπτυξη data centers. Μόνο μέσω συντονισμένης δράσης μπορεί η Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια τεχνολογική κούρσα και να διασφαλίσει την ψηφιακή της αυτονομία.

Ο Olivier Micheli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4, δήλωσε: «Για να ενισχύσουμε την καινοτομία, προστατεύοντας παράλληλα τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά δεδομένα και διατηρώντας τα εντός Ευρώπης, δεν αρκεί να μιλάμε για ψηφιακή κυριαρχία — πρέπει να τη διαμορφώσουμε ενεργά, απλοποιώντας τους κανονισμούς ώστε να επιταχύνουμε την κατασκευή αυτών των απαραίτητων “θησαυροφυλακίων” υποδομών. Στην Σύνοδο, ο όμιλος έθεσε αυτά τα ζητήματα στο επίκεντρο της συζήτησης. Στη Data4, δεν δημιουργούμε απλώς data centers — χτίζουμε ένα δίκτυο για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να δείξουμε πώς τα βιώσιμα, υψηλής ισχύος data centers μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια της ανεξαρτησίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.»

Η Prof. Dr. Kristina Sinemus, Υπουργός Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας του κρατιδίου της Έσσης, σχολίασε: «Τα data centers είναι η καρδιά της ψηφιακής μας υποδομής. Εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα μας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται μέσα σε ασφαλείς, ανθεκτικές και καινοτόμες ευρωπαϊκές υποδομές, όπως το campus νέας γενιάς που κατασκευάζει η Data4 στην περιοχή της Έσσης, όχι μόνο προστατεύουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα, αλλά και διευκολύνουμε την καινοτομία που θα οδηγήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή. Πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, να απλοποιήσουμε τις κανονιστικές διαδικασίες και να ενισχύσουμε τα ενεργειακά δίκτυα ώστε να υποστηρίξουμε την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής καινοτομίας σε όλη τη Γερμανία και την Ευρώπη».