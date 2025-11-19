Στις 10 Δεκεμβρίου το eCommerce Networking Day του GR.EC.A!

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A, διοργανώνει την εκδήλωση – θεσμό που αφορά στη δικτύωση των στελεχών του κλάδου του eCommerce. Το eCommerce Networking Day θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 στο Gazarte.

Τα στελέχη και οι επαγγελματίες από το χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ηλεκτρονικά καταστήματα και πάροχοι υπηρεσιών προς αυτά) θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να πραγματοποιήσουν νέες επαγγελματικές επαφές, καθώς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ τους.

Η επιτυχία του eCommerce Networking Day οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα στοχευμένα εργαλεία δικτύωσης που αξιοποιούνται (όπως “προξενητές”, “business boards”, “quick-meeting tables”) και διευκολύνουν ιδιαίτερα τις επαφές μεταξύ των στελεχών. Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν ως βασικό στόχο την πραγματοποίηση νέων γνωριμιών, την προώθηση τόσο της καριέρας του στελέχους όσο και των προϊόντων & υπηρεσιών της εταιρείας του, καθώς και τη σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών.

Πληροφορίες για τη Συμμετοχή

Ηλεκτρονικά Καταστήματα:

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα στελέχη των ηλεκτρονικών καταστημάτων , ανεξάρτητα με το αν η εταιρεία τους είναι (ή όχι) μέλος του GR.EC.A.

Τα στελέχη των ηλεκτρονικών καταστημάτων και τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έως τρία άτομα ανά εταιρεία – κάθε εγγραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά).

Η συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων ανα εταιρεία θα έχει χρέωση 25 ευρώ/για κάθε επιπλέον άτομο.

Πάροχοι Υπηρεσιών (Μέλη GR.EC.A ):

Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έως τρία άτομα ανά εταιρεία – κάθε εγγραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά).

Η συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων ανα εταιρεία θα έχει χρέωση 25 ευρώ/για κάθε επιπλέον άτομο.

Μη μέλη του GR.EC.A :

Το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη του GR.EC.A. και τις υπόλοιπες εταιρείες είναι 69 ευρώ/άτομο.