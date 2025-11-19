Σταθεροποίηση στην κατανάλωση data και στασιμότητα εσόδων καταγράφει η Tefficient

Η παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης της χρήσης δεδομένων κινητής, όπως καταδεικνύει η 46η ανάλυση της Tefficient που εξετάζει 40 χώρες για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και το 2024. Μετά την απότομη επιβράδυνση που παρατηρήθηκε μεταξύ 2023 και 2024, οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν εξομαλυνθεί, αν και στο ήμισυ περίπου των χωρών η αύξηση ήταν βραδύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, 12 χώρες παρουσίασαν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και 15 επιβράδυνση. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί την παγκόσμια πρωτιά με μέση μηνιαία χρήση 50,4 GB ανά συνδρομή για το 2024, ακολουθούμενη από τη Λετονία με 48,5 GB. Η Φινλανδία, όπου το 87% των συνδρομών διαθέτει απεριόριστα δεδομένα, κατέλαβε την τρίτη θέση με 46,3 GB το πρώτο εξάμηνο του 2025. Στον αντίποδα, η Τουρκία και το Κατάρ κατέγραψαν μείωση χρήσης, με το Κατάρ να σημειώνει πτώση 29%, ενώ η Πορτογαλία ξεχώρισε με την ταχύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 32%.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μέσης χρήσης διαδραματίζουν οι συνδρομές που αφορούν αποκλειστικά δεδομένα (data-only) και η Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA). Στη γενική κατηγορία data-only, η Λετονία ηγείται με 195 GB ανά μήνα, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 156 GB. Εστιάζοντας αποκλειστικά στο τμήμα του FWA, η Αυστραλία κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως με 477 GB ανά μήνα το 2024. Ακολουθούν η Σουηδία με 379 GB και η Ιρλανδία με 294 GB το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η Γαλλία σημείωσε 232 GB και η Τυνησία 126 GB. Η ανάλυση εντοπίζει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μεριδίου data-only συνδρομών και της συνολικής χρήσης, υποδεικνύοντας ότι η υποκατάσταση των σταθερών γραμμών από κινητά δίκτυα είναι βασικός μοχλός κίνησης. Μάλιστα, στην Αυστρία, το ποσοστό της συνολικής κίνησης δεδομένων (σταθερής και κινητής) που εξυπηρετείται από δίκτυα κινητής έφτασε το 42%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τη Φινλανδία που βρέθηκε στο 40%.

Η μετάβαση στο 5G, αν και τεχνολογικά προηγμένη, δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε καθολική αύξηση της κίνησης δεδομένων, με εξαίρεση συγκεκριμένες αγορές. Η Νότια Κορέα και η Κίνα ξεχωρίζουν, με το 5G να αντιπροσωπεύει το 91% και 75% της κίνησης αντίστοιχα. Η Σαουδική Αραβία ακολουθεί με 58%, ενώ η Αυστρία καταγράφει 49%. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι για την Αυστρία και τη Νότια Κορέα, το ποσοστό αυτό αφορά κίνηση που παράγεται από συνδρομητές με πακέτα 5G και όχι απαραίτητα κίνηση που διακινείται μέσω του δικτύου 5G. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα, με τη Γερμανία στο 10% και το Βέλγιο στο 16%, γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή κάλυψη 5G σε εσωτερικούς χώρους, όπου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος της χρήσης.

Στο πεδίο των εσόδων, η παγκόσμια τάση δείχνει συνεχιζόμενη μείωση του εσόδου ανά gigabyte, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Η Πορτογαλία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση (-27%), ενώ η Τουρκία, λόγω πληθωρισμού, κατέγραψε αύξηση 57%. Ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία διατηρούν τα υψηλότερα έσοδα ανά gigabyte παγκοσμίως, σε πλήρη αντίθεση με τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία και την Κίνα, όπου το κόστος ανά μονάδα δεδομένων είναι εξαιρετικά χαμηλό. Η σχέση τιμής και κατανάλωσης επιβεβαιώνεται, καθώς οι χώρες με το χαμηλότερο έσοδο ανά gigabyte εμφανίζουν κατά κανόνα την υψηλότερη χρήση, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα πακέτα δεδομένων συμπιέζουν τη μοναδιαία τιμή αλλά αυξάνουν τον συνολικό όγκο.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα για τους παρόχους είναι η συνεχιζόμενη αποσύνδεση μεταξύ της αύξησης της χρήσης και της αύξησης του Μέσου Εσόδου ανά Χρήστη (ARPU). Παρόλο που η χρήση δεδομένων αυξήθηκε στο 92% των αγορών, μόνο το 54% αυτών (13 από τις 24) κατέγραψε αύξηση στο ARPU. Το Χονγκ Κονγκ και η Ολλανδία σημείωσαν τις μεγαλύτερες μειώσεις ARPU, κατά 11% και 7% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Καναδάς, η Νορβηγία και το Λουξεμβούργο διατηρούν τα υψηλότερα επίπεδα ARPU, χωρίς αυτό να συνοδεύεται απαραίτητα από κορυφαία χρήση δεδομένων. Θετική εξαίρεση αποτελούν αγορές όπως η Φινλανδία, η Λιθουανία και η Αυστρία, οι οποίες κατάφεραν να συνδυάσουν την αύξηση της χρήσης με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων.

Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της μεθοδολογικής ακρίβειας, εξαιρώντας τις συνδέσεις M2M/IoT για την ορθή αποτύπωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Ελλάδα λαμβάνει ειδική μνεία, καθώς η ΕΕΤΤ, μαζί με τις ρυθμιστικές αρχές της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Μπαχρέιν, είναι οι μόνες που παρέχουν πλήρη διαχωρισμό των στοιχείων M2M (συνδρομές, κίνηση και έσοδα). Αυτή η διαφάνεια επιτρέπει στην Tefficient να υπολογίσει με ακρίβεια το περιθώριο σφάλματος για τις υπόλοιπες αγορές, καθιστώντας τα ελληνικά δεδομένα σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία των διεθνών συγκρίσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.