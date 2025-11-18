Κοινή παρέμβαση Orange και Deutsche Telekom για την ψηφιακή κυριαρχία της ΕΕ

Σε μια στρατηγικής σημασίας κοινή παρέμβαση προχώρησαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Orange, Christel Heydemann, και της Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges, θέτοντας την ψηφιακή κυριαρχία ως κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κοινή τους δήλωση, οι επικεφαλής των δύο τηλεπικοινωνιακών ομίλων ορίζουν την ψηφιακή κυριαρχία ως τη συλλογική προστασία των στρατηγικών ευρωπαϊκών συμφερόντων, με ταυτόχρονη διατήρηση του ανοιχτού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Οι δύο CEO εκφράζουν την ισχυρή στήριξή τους σε αυτόν τον στόχο και δεσμεύονται να συμβάλουν ενεργά στην υλοποίησή του, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επίτευξή του απαιτεί μαζικές επενδύσεις, τολμηρές πολιτικές αποφάσεις και την ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι επικεφαλής των δύο εταιρειών περιγράφουν το όραμά τους για μια Κυρίαρχη Ψηφιακή Ένωση, η οποία πρέπει να εδράζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις δομικούς λίθους. Ο πρώτος αφορά τον Έλεγχο, μέσω της διασφάλισης ανθεκτικών και ασφαλών ψηφιακών υποδομών, ενώ ο δεύτερος εστιάζει στην Επιλογή, προωθώντας ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις και διαλειτουργικά οικοσυστήματα σε τομείς όπου υπάρχουν κρίσιμες εξαρτήσεις και η τεχνολογική ικανότητα είναι στρατηγικής σημασίας. Ο τρίτος πυλώνας είναι η Ικανότητα, που αφορά την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας για την προώθηση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος της ΕΕ. Τέλος, κρίσιμης σημασίας θεωρείται το Κρίσιμο Μέγεθος, καθώς η επίτευξη κλίμακας στον ψηφιακό τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις στην καινοτομία και τις τεχνολογικές δυνατότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολυδιάστατη φύση της ανάπτυξης μιας πιο κυρίαρχης ψηφιακής ΕΕ, με πρωταρχική ανάγκη την ύπαρξη ισχυρών, εκτεταμένων, ασφαλών και ανθεκτικών δικτύων συνδεσιμότητας, χωρίς τα οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν. Αυτό απαιτεί ένα βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον μέσω ενός φιλικού προς τις επενδύσεις ρυθμιστικού πλαισίου, γι’ αυτό και οι δύο εταιρείες ζητούν τη ριζική αναθεώρηση του σημερινού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες. Προτείνουν τη θέσπιση μιας τολμηρής Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα («Digital Networks Act»), η οποία θα πρέπει να εκσυγχρονίσει, να απλοποιήσει και να εναρμονίσει καλύτερα τους κανόνες, ακολουθώντας τις συστάσεις της Έκθεσης Ντράγκι για την Ανταγωνιστικότητα.

Στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud), η δήλωση χαρακτηρίζει ουσιώδες να ορίσει η ΕΕ κοινά κριτήρια κυριαρχίας μέσω νομοθεσίας, παράλληλα με μια σαφή δέσμευση για την προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία κλίμακα για ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Orange και η Deutsche Telekom, μαζί με άλλες 10 ευρωπαϊκές εταιρείες, ίδρυσαν τη συμμαχία «European Sovereign Tech Industry Alliance» (ESTIA). Σκοπός της νέας συμμαχίας είναι η προώθηση της ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ και η συνηγορία υπέρ μιας ισχυρότερης εστίασης σε ευρωπαϊκές ψηφιακές λύσεις, ειδικά στον τομέα του cloud.

Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι δύο εταιρείες τονίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει μια πραγματική «Ήπειρος Τεχνητής Νοημοσύνης» και όχι απλός καταναλωτής εργαλείων που αναπτύχθηκαν εκτός των συνόρων της. Ως πάροχοι τηλεπικοινωνιών, δεσμεύονται να κατασκευάσουν δίκτυα ικανά να υποστηρίξουν την κίνηση που βασίζεται στην ΤΝ και να την αξιοποιήσουν εσωτερικά για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών, έξυπνων και ευέλικτων δικτύων και υπηρεσιών. Παρόμοια με τον ρόλο τους στην παροχή πρόσβασης στη συνδεσιμότητα, δηλώνουν πως έχουν ρόλο στην παροχή πρόσβασης σε εργαλεία ΤΝ και εξειδικευμένους υπολογιστικούς πόρους για να φέρουν την ΤΝ σε εφαρμογή στη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον δημόσιο τομέα. Κλείνοντας, επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να χτίσουν την ψηφιακή υποδομή που χρειάζεται η Ευρώπη, από τη συνδεσιμότητα έως το cloud, την ΤΝ και την κυβερνοασφάλεια.