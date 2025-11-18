Η GSMA χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για το φάσμα των 6GHz και το μέλλον του 6G

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε τα εύσημα από την GSMA σχετικά με την καθοδήγηση για τον καταμερισμό του ανώτερου φάσματος των 6GHz σε χρήσεις κινητής, μια κίνηση που ενδέχεται να ενισχύει τα σχέδια για το 6G. Η ιεράρχηση των απαιτήσεων φάσματος της βιομηχανίας κινητής υπογραμμίζει την αναγνώριση των μελλοντικών αναγκών του τομέα, καθώς και την κατανόηση ότι οι τρέχουσες προσεγγίσεις είναι ανεπαρκείς.

Η GSMA προέβη στη συγκεκριμένη δήλωση σε απάντηση προς την καθοδήγηση της RSPG που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η RSPG κατευθύνει τις αποφάσεις πολιτικής ραδιοφάσματος της ΕΚ μέσω γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων, ενώ η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της RSPG, φάσμα εύρους είτε 665MHz είτε 700MHz στη ζώνη 6,425GHz έως 7,250GHz θα κατανεμηθεί τελικά για χρήση κινητής. Η GSMA δήλωσε ότι αυτό θα ήταν επαρκές για την εμπορική διάθεση του 6G, καθώς θα ικανοποιούσε το ελάχιστο όριο των 200MHz που απαιτούν οι πάροχοι για τη λειτουργία των δικτύων νέας γενιάς.

Η GSMA υπογράμμισε επίσης τις κινήσεις της RSPG για την αύξηση του φάσματος προτεραιότητας που είναι ανοικτό στους παρόχους κινητής από τα 540MHz που ισχύουν σήμερα. Προβλέπεται η προσθήκη 160MHz ή 125MHz σε συγκεκριμένες ζώνες μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών του 2027 (WRC-27), η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Ο οργανισμός υποστήριξε ότι η τρέχουσα κατανομή προτεραιότητας θα «υπολειπόταν των απαιτούμενων» για την παροχή προηγμένων δικτύων κινητής. Η GSMA σημείωσε ότι άλλες περιοχές έχουν κατανείμει ολόκληρη την ανώτερη ζώνη των 6GHz σε υπηρεσίες κινητής «επιτρέποντας χωρητικότητα τουλάχιστον 700MHz ακόμη και πριν από την WRC-27», διατηρώντας την πίεση στις ευρωπαϊκές αρχές.

Τέλος, η ένωση δήλωσε ότι η Ευρώπη «πρέπει να ενισχύσει τη θέση της στην ποιότητα, την ταχύτητα και την ανθεκτικότητα των δικτύων κινητής» για να παραμείνει ανταγωνιστική με άλλες περιοχές. Εξήγησε δε ότι η πρόσβαση «σε επαρκές φάσμα είναι ζωτικής σημασίας για τους στόχους συνδεσιμότητας» και την ανάπτυξη.