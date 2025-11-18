Bloomberg Lab powered by Piraeus στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

H Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης ως βασικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης, διευρύνει τη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μετά το “MBA in Sustainability powered by Piraeus”, δημιούργησε το “Bloomberg Lab powered by Piraeus”.

Πρόκειται για το πρώτο σύγχρονο εργαστήριο Bloomberg σε ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο με 12 τερματικά και διαδραστικούς πίνακες τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει την πρωτοποριακή υπολογιστική ισχύ με πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων και αναλυτικά στοιχεία του Bloomberg. Το εργαστήριο υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “MBA in Sustainability powered by Piraeus”.

Κατά την τελετή εγκαινίων της ειδικά αναδιαμορφωμένης αίθουσας του προτύπου εργαστηρίου Bloomberg (Bloomberg for Education), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Το Bloomberg Lab powered by Piraeus αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη γόνιμη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πράξη και της τεχνολογίας με τον άνθρωπο. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο χώρο όπου η γνώση συναντά την καινοτομία και η νέα γενιά αποκτά τα εφόδια για να εξελιχθεί και να συμβάλει ενεργά στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Στην Πειραιώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη έχει πραγματικό νόημα όταν στηρίζεται στη συνεργασία, στις αξίες και στις ίσες ευκαιρίες για όλους».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης δήλωσε: «H δημιουργία του Bloomberg Lab αποτελούσε προσωπικό όραμα ετών» και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας πανεπιστημίου και επιχειρηματικού κόσμου, χαρακτηρίζοντας το Bloomberg Lab ως «ζωντανό κόμβο γνώσης» που συνδυάζει τεχνολογία, έρευνα και εκπαίδευση. Εξέφρασε, παράλληλα, τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και την Τράπεζα Πειραιώς για τη σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο εκπαίδευσης που ενώνει την ακαδημαϊκή γνώση με την πράξη και ενισχύει την αποστολή μας να διαμορφώνουμε στελέχη έτοιμα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διεθνούς οικονομίας. Η νέα υποδομή αποτελεί στρατηγική επένδυση στη γνώση, τη διεθνοποίηση και την προετοιμασία των φοιτητών μας για την παγκόσμια αγορά».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής κ. Δημήτρης Γεωργακέλλος, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και εξαιρετικά υπερήφανος που το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA in Sustainability powered by Piraeus, είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που διαθέτει Bloomberg Lab. Αναμφίβολα, η δημιουργία του αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της σύγχρονης, βιωματικής εκπαίδευσης. Με τη νέα αυτή υποδομή, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τα δεδομένα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η διεθνής αγορά, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και καλλιεργώντας μια κουλτούρα ανάλυσης, καινοτομίας και υπευθυνότητας. Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο Πειραιώς για τη στρατηγική συνεργασία και τη στήριξή της στο κοινό μας όραμα για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνία».

Η στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς, «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και συγκεκριμένα στον πυλώνα δράσεων για τη Νέα Γενιά, για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

To “MBA in Sustainability powered by Piraeus”, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2024 από τη συνεργασία της Πειραιώς με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι το πρώτο ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει την επιστημονική γνώση στη διοίκηση επιχειρήσεων με την εξειδίκευση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης σε αριστούχους αποφοίτους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.