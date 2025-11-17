Close Menu
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου

Weekly Telecom: Οι leaders των telecoms στο InfoCom World 2025!

Απόψεις

Το καλύτερο για να προβλέψεις το μέλλον μίας εταιρείας αλλά και μίας αγοράς είναι να κοιτάξεις ποιοι ηγούνται σήμερα έχει πει ο Peter Druker. Καθώς η αγορά μετρά αντίστροφα για το InfoCom World 2025, η ταυτόχρονη παρουσία των έμπειρων CEOs ΟΤΕ, Vodafone και Nova σε αυτό, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, σηματοδοτεί το πιο κρίσιμο ραντεβού της χρονιάς, αφού η στρατηγική μετάβαση από παραδοσιακούς παρόχους σε ευέλικτα techcos θα βρεθεί στο επίκεντρο, με την «AI-Volution», το 5G Standalone και τις οπτικές ίνες να ορίζουν την ατζέντα

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

