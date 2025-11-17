Weekly Telecom: Οι leaders των telecoms στο InfoCom World 2025!

Το καλύτερο για να προβλέψεις το μέλλον μίας εταιρείας αλλά και μίας αγοράς είναι να κοιτάξεις ποιοι ηγούνται σήμερα έχει πει ο Peter Druker. Καθώς η αγορά μετρά αντίστροφα για το InfoCom World 2025, η ταυτόχρονη παρουσία των έμπειρων CEOs ΟΤΕ, Vodafone και Nova σε αυτό, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, σηματοδοτεί το πιο κρίσιμο ραντεβού της χρονιάς, αφού η στρατηγική μετάβαση από παραδοσιακούς παρόχους σε ευέλικτα techcos θα βρεθεί στο επίκεντρο, με την «AI-Volution», το 5G Standalone και τις οπτικές ίνες να ορίζουν την ατζέντα

