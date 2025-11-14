Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΤΤ και ΕΚΠΟΙΖΩ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις Ενώσεις Καταναλωτών, καθώς και η προστασία των πολιτών από πρακτικές που ενδέχεται να είναι βλαπτικές κατά τη χρήση Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο και την Πρόεδρο του Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Το Μνημόνιο αποτυπώνει την αμοιβαία βούληση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και της ΕΕΤΤ για συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μελέτη των τάσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή πληροφοριών, την από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων, καθώς και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής σε κοινές δράσεις που αφορούν την εποπτεία και τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης και την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των Ψηφιακών Υπηρεσιών, η συμβολή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στην εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, θεσμών και ευρωπαϊκών μηχανισμών.