ΟΣΔΕΛ: πανελλαδική καμπάνια για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις προκλήσεις της AI

Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου), στο πλαίσιο του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του, υλοποιεί μεγάλη Πανελλαδική Ενημερωτική Καμπάνια Ευαισθητοποίησης και Κινητοποίησης προς όφελος των συμβασιούχων του και συνολικά της δημιουργικής κοινότητας. Στόχος της Καμπάνιας είναι η ανάδειξη της σημασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η επισήμανση της επιτακτικής ανάγκης για τη θωράκισή της απέναντι στις ανεξέλεγκτες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται αδιάκοπα, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη με καταιγιστικούς ρυθμούς, η αξία και η σημασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας φαίνεται να εξασθενούν στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου, των αναγνωστών και αναγνωστριών, των επιχειρήσεων, αλλά και θεσμικών φορέων. Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, προσφέροντας μεν απεριόριστες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα συνιστώντας μια σοβαρή απειλή για κάθε μορφή δημιουργίας και κάθε δημιουργό, όταν η χρήση της δε διέπεται από ένα σαφές και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο.

Το μήνυμα της Καμπάνιας είναι ξεκάθαρο: «Μαζί διεκδικούμε την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη Δημιουργία».

Διότι η προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία· είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση της ενυπόγραφης συγγραφής, της γνήσιας και ελεύθερης ενημέρωσης, της πρωτότυπης δημιουργίας και του αυθεντικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι, πάνω απ’ όλα, η ασπίδα απέναντι στη μαζική και αλόγιστη αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Focus Bari, Νοέμβριος 2024), 9 στους 10 Έλληνες θεωρούν αναγκαίες τις αυστηρές ρυθμίσεις στη χρήση ΤΝ. Η ΤΝ εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η νομοθεσία, όμως, όχι. Και, στην υπόθεση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, κρίσιμα ζητήματα ακόμα εκκρεμούν.

Η Καμπάνια εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες δημιουργών:

Συγγραφείς – Εκδότες : γιατί καμία ιστορία δεν πρέπει να μένει στη μέση.

: γιατί καμία ιστορία δεν πρέπει να μένει στη μέση. Δημοσιογράφους – Εκδότες Τύπου: γιατί κανένα άρθρο δεν πρέπει να σταματήσει να γράφεται.

γιατί κανένα άρθρο δεν πρέπει να σταματήσει να γράφεται. Εικονογράφους – Δημιουργούς εικόνας: γιατί κανένα σκίτσο δεν πρέπει να σταματήσει να σχεδιάζεται.

γιατί κανένα σκίτσο δεν πρέπει να σταματήσει να σχεδιάζεται. Ακαδημαϊκούς – Ερευνητές: γιατί καμία έρευνα δεν πρέπει να μένει ημιτελής.

Οι δημιουργοί κάθε μορφής, συγγραφείς, μεταφραστές/τριες, εκδότες/τριες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και ερευνητές/τριες, αποτελούν τη ζωντανή δύναμη του πολιτισμού, της γνώσης, της τέχνης και της ενημέρωσης. Η προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της ελεύθερης έκφρασης, στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικοινωνιακή δράση αναπτύσσεται, με πανελλαδική προβολή, μέσα από ενημερωτικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, μέσα από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, δυναμική παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενέργειες προβολής, με την έμπρακτη συμμετοχή δεκάδων καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών και εκδοτών.

Μέσα στον Νοέμβριο 2025 θα κυκλοφορήσουν και συλλεκτικοί σελιδοδείκτες, με τη φράση «Ό,τι αξίζει να γράφεται αξίζει να υπογράφεται», τους οποίους το αναγνωστικό κοινό θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από βιβλιοπωλεία και χώρους πολιτισμού. Υλικό για προβολή της Καμπάνιας μπορείτε να βρείτε εδώ. Βίντεο της Καμπάνιας μπορείτε να δείτε εδώ.

Η καμπάνια πραγματοποιείται με την υποστήριξη ενώσεων συγγραφέων, μεταφραστών/στριών, εικονογράφων, εκδοτών/τριών Βιβλίου καθώς και εκδοτών/τριών Τύπου, που συμμετέχουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος, διότι στην εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη κατακλύζει με τις εφαρμογές της την κοινωνία και καταστρατηγεί τα δικαιώματα, η δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας, της ενημέρωσης και της γνώσης έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Προστατεύουμε τα Πνευματικά Δικαιώματα και γινόμαστε η συνέχεια της Δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και ενημερώσου.